Tекст: Дмитрий Бавырин

Законопроект о множественном гражданстве, внесенный президентом Украины в Верховную раду, замаскирован под пряник для населения. Это население в последние годы в основном ужимали в правах, а теперь как будто дали вольную.

Вплоть до последнего времени Украина оставалась страной, где множественное гражданство было незаконным, а таких стран в мире немного. Это создавало трудности и для иммигрантов, и для эмигрантов, и для тех, кто жил на два государства. Это кормило коррупционеров, выглядело анахронизмом, активно критиковалось внутри Украины и т. д.

Но тут вышел Зеленский и сказал – можно. «Всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира» раздадут украинские паспорта, кроме граждан России.

С граждан России не убудет. Что же касается всех остальных, такие милости от известного автократа (в авторитаризме главу украинского государства теперь обвиняет даже любимчик ЕС – киевский градоначальник Виталий Кличко) объясняются, очевидно, тем, что Зеленскому нужно как-то повлиять на статистику, по которой общее количество украинцев сокращается день за днем.

Дело даже не в военных потерях (хотя и в них тоже), а в постепенном отказе эмигрантов, релокантов, беженцев (нужное подчеркнуть) от украинского гражданства в пользу новых стран пребывания. Чтобы было удобнее отвечать на вопрос, куда за время президентства Зеленского испарилось от четверти до половины населения, он хочет обратить этот процесс вспять хотя бы на бумаге. Приписать к оставшимся землям эмигрантские души.

Статистически количество граждан Украины теперь должно увеличиться. Правда, если принятие украинского паспорта означает еще и взятие на себя обязательства участвовать в «мясных штурмах» позиций ВС РФ (а по лицу Зеленского видно, что означает), это меняет для новых украинцев суть дела. Лучше лишний раз подумать, чем помогать президенту Украины выправлять статистику.

Что меняет президентский указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», доподлинно неизвестно. Но подозрения нехорошие.

Сам Зеленский назвал его «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Из текста же следует, что территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России, а также Краснодарского края являются «исторически населенными украинцами землями».

Теперь Киев обязуется, во-первых, доказать, что Россия этих украинцев угнетала и русифицировала, уничтожая их национальную идентичность, во-вторых, обеспечить для российских украинцев соблюдение «гражданских, социальных, культурных и религиозных прав».

Как именно – неизвестно. Будет разработан план. Наверняка секретный, заведомо неисполнимый, полностью завиральный. Его нельзя назвать даже отказом от признания территориальной целостности РФ, потому что Украина ее не признает с 2014 года.

Попытка обвинить Россию в «геноциде украинцев» для Зеленского тоже не первая в карьере. Весь вопрос в том, с кем мы имеем дело на сей раз: с кавээнщиком, сценаристом и телепродюсером или же с главой террористического образования?

Если только первое, на произошедшее не стоит обращать внимания. Креативщики из СНБО Украины предложили своему главнокомандующему еще один ход в информационной войне, единственная задача которого – отвлечь население от темы тотальных провалов разговором об исторических границах Кубани, Стародубщины и Слобожанщины.

В реальности у Зеленского все плохо и на фронте, и в кошельке – ни США, ни ЕС пока не исполнили своих базовых обязательств по финансированию Украины на 2024 год. Зато в мире президентских указов Украина прирастает гражданами и готовится прирастать территориями.

Если же Зеленский не только первое, но и второе – глава террористического образования, то вопрос ставится более серьезно.

Налицо попытка придать террористическим действиям ВСУ мнимой законности хотя бы в глазах западных партнеров.

Украина регулярно обстреливает прилегающие регионы РФ (те самые, «исторически населенные украинцами») и намерена поступать так дальше, несмотря на отсутствие в этом военного смысла. Ее деятели и не скрывают, что основная задача – психологический эффект, распространение страха. Одним словом – терроризм.

Это шоу не только кровавое, но и дорогое, что очень чувствительно в условиях острого дефицита боеприпасов.

Согласно официальной позиции стран Запада, они передают Киеву вооружения, ракеты, дроны и прочее с условием, что ВСУ не будут использовать их для ударов по территориям РФ. Не то чтобы это правило строго соблюдалось, но официально оно существует: на «своих» землях украинцы могут воевать натовским оружием, но бить по российским территориям должны только продукцией собственной «оборонки». При этом 2024 год обещает стать для Киева годом ревизий и проверок со стороны западных партнеров, вот Зеленский и обнаружил в себе пуриста.

Пуризм – это формализм в области права. Если людей убивать нельзя, но хочется убить всех рыжих, нужно принять закон, по которому рыжие не люди, – это пример пуризма, доведенного до абсурда. Не важно, что говорят логика и «дух» закона, важно, что написано на бумаге с подписью и печатью.

Если на бумаге написано, что приграничные регионы России – это населенные украинцами территории исторической Украины, значит, по ним можно наносить удары натовским оружием. Похожая логика действует в отношении Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины – Киев не считает их Россией и никак не стесняет себя в применении силы. Удар по гражданским в Донецке, который даже генсека ООН вывел из себя, – трагичное тому доказательство.

Таким образом, претензии Зеленского на юго-западные земли РФ – это только частично анекдот из недр альтернативной реальности, в которой давно пребывает президент Краины. Это еще и анонс террористических действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

На такое реагируют только силовыми мерами. Поскольку Зеленский физически в Киеве, а Киев в данный момент не часть РФ, то мерами военного характера, пусть даже на первый взгляд президентский указ выглядит историческим анекдотом про Слобожанщину.

Президент Украины Зеленский – это реальная угроза, и он должен восприниматься преимущественно в этом качестве. Просто кавээнщик в нем все еще силен, поэтому он торжественно анонсирует даже план о секретных диверсиях в отношении России.

Мы услышали.