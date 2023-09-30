История Новороссии вернула ее в состав России

Донбасс, Запорожье и Херсон имеют древние исторические основы в составе российских земель

Tекст: Василий Стоякин

Конечно, сегодня мы говорим о территориях четырех регионов, вернувшихся в Россию год назад, но исторически к Новороссии относятся Крым с Севастополем, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области. До революции 1917 года это были территории Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Бессарабской губерний Российской империи. Харьков к Новороссии не относится – это столица Слобожанщины, основанной на российских землях в XVII веке.

Для России-Руси эти земли всегда представляли повышенный интерес. 1051 год назад погиб Святослав Игоревич – первый русский князь, оценивший потенциал будущей Новороссии и нанесший сокрушительный удар пытавшемуся контролировать регион Хазарскому каганату, основавший Дунайскую Русь.

Россия вернулась на эти земли 800 лет спустя.

По велению императрицы Екатерины II князь Григорий Потемкин, полководцы Петр Румянцев и Александр Суворов разбили силы Османской империи и присоединили к Российской империи обширные малозаселенные территории, лежавшие между Дунаем и Доном.

Начиная с XVIII века бывшее Дикое поле превращается в динамично развивающийся регион. Степь распахивается, на пересечениях торговых путей растут города. Их заселяют русские переселенцы.

В конце XIX века российские и иностранные предприниматели, в том числе валлиец Джон Хьюз (в его честь названа Юзовка – нынешний Донецк), дарят стране богатства Донецкого бассейна, а «малороссийский Колумб» Александр Поль открывает бассейн Криворожский.

Только после революции 1917 года внезапно встал вопрос о государственной принадлежности края, хотя многочисленные политические образования того периода – Одесская, Бессарабская, Донецко-Криворожская республики, не говоря уже о Вооруженных силах Юга России, видели Новороссию только в составе России.

Большевики, руководствуясь политико-идеологическими соображениями, передали Новороссию в состав Украинской ССР, чтобы разбавить сельское население пролетариатом. Однако пребывание в УССР было формальностью – данью исторической форме государства, существовавшей в 1922–1991 годах.

Распад СССР в 1991 году внезапно поставил Новороссию вне России. Альтернативы не было – в условиях страшнейшего кризиса Россия не спешила исправлять исторические ошибки. Новороссия на время стала Юго-Востоком Украины.

Первоначально пребывание этих территорий в составе Украины ничего плохого не сулило ни России, ни русским. Была сохранена автономия Крыма, законодательство (даже принятая в 1996 году Конституция Украины) предполагало особый статус русского языка. Можно было проголосовать за президентов Леонида Кравчука или Леонида Кучму, которые обещали, что русским на Украине будет не хуже, чем в России. Вполне реальным виделось заключение нового Союзного договора.

Первый звоночек прозвенел, когда ни Кравчук, ни Кучма не подумали выполнять свои предвыборные обещания. Второй – когда в 2004 году Майдан не дал прийти к власти президенту, избранному Юго-Востоком. Элиты Юго-Востока уговорили людей не сметать Майдан, чтобы избежать гражданской войны. Украина получила пять лет власти Виктора Ющенко, который проводил политику, направленную против русского языка, Православной церкви, русской истории и культуры.

И вот когда в 2014 году новый Майдан опять сверг Виктора Януковича, а часть элит Юго-Востока попыталась договориться с хунтой, Новороссия восстала. Началась «Русская весна».

Первым заявил о своих правах Крым. Затем – Донецк, Луганск, Харьков… Провозглашено создание народных республик. Бурлят Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, Одесса. На этом этапе речь шла прежде всего о гражданских правах людей в составе Украины. Безоглядно уходил только Крым.

Россия решительно вступилась за жителей Новороссии. Появление «зеленых человечков» в Крыму должно было наглядно показать Киеву, что Новороссия тоже должна получить право голоса. Но Киев, не без поддержки западных партнеров, не внял предупреждениям. Против восставших регионов были брошены войска. Харьковскую республику задавили. Протесты в Одессе закончились трагедией Дома профсоюзов.

С этого момента примирение с Украиной было уже невозможно, Донбасс взялся за оружие. Выдвинулись военные лидеры, настоящие Герои России, такие как Александр Захарченко – Орел (чаще его называли Батя), Михаил Толстых – Гиви, Арсен Павлов – Моторола.

Подавить народные республики Донбасса силой не удалось, в 2015 году были заключены Минские соглашения, в соответствии с которыми Украина должна была выполнить ряд политических требований. В случае выполнения этих требований сначала ДНР и ЛНР, а потом и другие регионы Новороссии должны были получить реальную автономию. Украина же формально сохраняла территориальную целостность (без Крыма).

Увы, попытка решить дело мирным путем окончилась ничем. Минские соглашения были сорваны Киевом. Обстрелы, теракты, экономическая блокада продолжались. На остальной территории Новороссии проводилась агрессивная политика дерусификации.

После того, как новый президент Украины Владимир Зеленский открыто отказался выполнять Минские соглашения и в качестве альтернативы предложил пересмотреть безъядерный статус Украины, стало окончательно понятно, что с украинским руководством о чем-либо договариваться бессмысленно. Права населения Новороссии можно было защитить только в составе России, да и сами жители региона поняли тупиковость ситуации.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля была начата специальная военная операция. С самого начала СВО стало понятно, что ее результатом может стать повторение «крымского сценария» в целом ряде регионов бывшей Украины.

23-27 сентября 2022 года прошли референдумы о присоединении четырех регионов Новороссии к России. В ДНР за вхождение в Россию проголосовало 99,23% участников референдума, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11% проголосовавших, в Херсонской области – 87,05%. При явке от 76,86% (Херсонская область) до 97,51% (ДНР).

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Основаниями для возвращения регионов в состав России являются:

– историческое единство – Новороссия изначально была частью России;

– просьбы властей регионов;

– полная поддержка со стороны населения регионов.

В 2023 году исполняется сразу несколько круглых дат, связанных с историей Новороссии. 240 лет назад к России был присоединен Крым, основан Севастополь, создан Черноморский флот. 230 лет назад была присоединена Правобережная Украина, основан Тирасполь. 80 лет назад территории Новороссии были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Не менее знаменательным получается следующий год – 370 лет с момента воссоединения Украины с Россией, 230 лет с момента основания Одессы и десять лет с момента воссоединения с Россией Крыма. И возможно, восстановление единства Новороссии и России еще не закончено.