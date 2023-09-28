В новых регионах завершается интеграция в Россию

Представители новых регионов рассказали о значении прошедших выборов для интеграции в российское пространство

Tекст: Олег Исайченко

«Политическая интеграция новых регионов важна не менее, чем восстановление разрушенных объектов», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что в четверг президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи провел встречу с избранными главами 26 субъектов, в числе которых были руководители четырех новых регионов России.

В свою очередь глава центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин сказал, что для партии работа по интеграции новых регионов началась с первых дней после волеизъявления жителей о вхождении в состав России. «Мы шли практически за линией фронта», – отметил он.

«Этим и обусловлен наш успех. Сейчас структура в новых регионах выглядит так: более 160 тыс. членов партии, 76 местных отделений, 1 534 депутата различного уровня. Мы сформировали парламенты, приступили к законотворческой деятельности», – перечислил он. Парламентарий подчеркнул, что интеграция новых регионов в российское пространство должна осуществляться по трем направлениям: правовое, социально-экономическое и идеологическое.

«Мы планируем отремонтировать 3 тыс. социальных объектов, поставим 275 медицинских автомобилей», – сказал депутат. – «Также будет приведено в нормативное состояние 19,2 тыс. км региональных значения и 11,5 тыс. местного значения автомобильных дорог. Территории обеспечат надежным покрытием сотовой связью и цифровым телевидением».

Последние полтора года команда ЕР активно работает в Херсонской области, добавил Игорь Кастюкевич, сенатор от региона в Совете Федерации, секретарь отделения партии в Херсонской области. «Мы заходили первыми после военных – это было 9 марта – с гуманитарной миссией. Честно скажу, нам изначально не верили, что вдруг чиновники относятся к местным жителям по-человечески. А что нам им говорить? На протяжении многих лет на территории Херсонской области не было ни одной партии, ни одной политической структуры, которая за Россию», – указал он.

Однако, отметил он, после начала СВО в субъекте появились те, кто оказывает помощь, мало говорит и много делает.

«Выборы, которые прошли – это ответ, это «спасибо», которые сказали жители. За каждой цифрой стоят реальные люди.

Проблем у населения много, и нельзя ставить какую-то одну выше других. Мы разбираемся во всех запросах, которые есть. Также помогаем тем, кто был вынужден покинуть Херсонскую область», – рассказал парламентарий.

Он также вспомнил про свою первую поездку в зону СВО. В машине также был Артем Жога, командир батальона «Спарта», председатель Народного совета ДНР. По словам Кастюкевича, путь пролегал примерно в 800 метрах от линии боевого соприкосновения, а автомобиль был не бронированный. В этой связи депутат восхитился героизмом и самоотверженностью тех, кто работает и воюет здесь.

Сам Жога, также принимавший участие в дискуссии, выразил признательность Кастюкевичу за добрые слова и пригласил в гости в Донецкую народную республику. Также председатель Народного совета ДНР поблагодарил ЕР за помощь в том, что напрямую связано с жизнью местного населения.

«Это возможность получить материнский капитал, пособия для семей с детьми, переоформление пенсий. Это совсем другая ситуация на пропускных пунктах, ежедневный ремонт дорог и долгожданное улучшение ситуации с водой в Донецке, Макеевке, Горловке и во многих других городах республики», – указал Жога.



Для жителей Донбасса прошедшие выборы – первый признак возвращения к нормальной жизни, заметил Александр Криеренко замглавы фракции ЕР в Народном совете ЛНР.

«Я рад, что сегодня, когда мы говорим о республиках Донбасса, мы обсуждаем не то, как несправедливо складывалась там жизнь с 2014 года, – признался он, – а говорим о налаживании мирной жизни – достаточно сложном и трудоемком процессе, который требует внимания и усилий от нас всех».

«Работа с регионами-шефами помогает муниципальным образованиям напрямую определять потребность – что необходимо восстанавливать в первую очередь, что во вторую, что в третью. При этом можно не привязываться к федеральному бюджету, ведь восстановление осуществляется за счет помощи шефов-регионов», – добавил Криеренко.

Он поблагодарил губернаторов и глав регионов-шефов за личное участие в восстановлении ЛНР. «К примеру, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев относится к нашему Кировску как к своего рода муниципальному образованию Иркутской области. И на совещаниях у себя называет Кировск 43-м муниципальным образованием Иркутской области», – рассказал депутат.

Также он напомнил, что Саратовская область восстанавливает Сватовский район. «Роман Бусаргин по аналогичному примеру сейчас ведет работу по закреплению муниципальных образований Саратовской области за конкретным учреждением социальной сферы, чтобы подключать к работе и собственных местных глав, и чтобы выстраиваемые горизонтальные связи помогали развиваться этим социальным учреждениям», – добавил Криеренко.

Результаты выборов в Запорожской области показали, что жители Запорожской области доверяют президенту России, подчеркнула Галина Данильченко, глава Мелитополя. «У нас избран Городской совет, избрано Законодательное собрание, избраны председатели. – сказала она. –

Мы идем путем интеграции в российское законодательное поле, это все очень новое и непривычное, но у нас есть рука помощи от федеральных структур».

При этом регионам еще нужно сформировать бюджеты. Это, по ее словам, очень сложная и важная процедура. «Поэтому после выборов работа не закончилась, дел у нас еще очень много. Но эти задачи противоположны тем, которые жители ощущали после 2014 года. Сейчас люди видят, что мы движемся в будущее», – заверила глава Мелитополя.

Политическая интеграция новых регионов – это драйвер для развития всей российской политической системы, согласился Илья Гераскин, член Экспертного клуба «Дигория». «Выборы стали ключевым событием по политической интеграции новых регионов. Через это событие общество заключило договор, контракт с властью, высказало свое пожелание и видение будущего», – детализировал он.

Аналитик напомнил, что в новых регионах установлен особый переходный режим до 2026 года, но по большей части масса вопросов, которые были рассчитаны на годы, решились за месяцы. «Вопрос укомплектования кадров – главный вопрос развития регионов. Для управления на местах необходимы около 6 тыс. специалистов. Будущие антикризисные менеджеры в этом году уже начали свое обучение в РАНХиГС. Работать в новые российские регионы едут чиновники из самых разных уголков страны», – отметил эксперт.

Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате, согласился с тем, что основной потенциал и ценность новых регионов – это люди. «Люди, которые показывают удивительные примеры личного героизма и человеческой стойкости. На выборах были и провокации, и угрозы, и травля. Но несмотря на все это, те, кто работает в избирательной системе, показали свое мужество», – заключил эксперт.