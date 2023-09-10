Эксперт: Жители новых регионов выбрали свое будущее в составе России

Эксперт: Жители новых регионов сделали свой выбор – продолжать строить свое будущее в составе России

Tекст: Антон Никитин

На площадке онлайн-марафона «Ночь выборов» прошел круглый стол, участники которого обсудили ход голосования на выборах в новых регионах, где наблюдатели отметили высокую явку, эмоциональный подъем в настроениях жителей и беспрецедентное давление «коллективного Запада».

Алена Булгакова, исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием подчеркнула, что выборы в новых регионах – важнейшая и уникальная практика. «Это первая и важная практика не только организации голосования в условиях военного положения, но и всесторонней поддержки новых регионов со стороны общества, организации общественного наблюдения».

Жители новых регионов голосовали в условиях беспрецедентного давления и угроз со стороны «коллективного Запада», украинских властей, заявил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН. Он подчеркнул, что «практически все западные институции заявили, что эти выборы не законны, а те, кто в них участвует – несут персональную ответственность, заявили представители Пентагона, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО».

«Люди голосовали за программу будущего, за то, как они будут жить дальше в составе России. Эти выборы – подтверждение стабильности, консолидация новых регионов с другими субъектами России», – уверен Илья Гераскин, член Экспертного клуба «Дигория», эксперт Центра политической конъюнктуры.

В свою очередь член СПЧ, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что в Донецкой Народной Республике «избиратели шли целыми семьями, проголосовать на колясках приезжали даже маломобильные жители региона». Она выразила уверенность, что люди были готовы к трудностям, давлению «коллективного Запада», украинской стороны. «Выборы у нас в Республике состоялись», – заявила депутат Народного совета ДНР.

По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, кандидаты на выборах в новых регионах – люди, за плечами которых героические поступки. «Девушке, кандидату из Черниговки – 21 год. Она создала со своей молодежью районную газету, ребята проводят проекты в условиях обстрелов. Избиратели все это замечают, голосуют искренне за тех, кого знают».

В Луганской Народной Республике иностранцы удивлялись тому, насколько профессионально организованы выборы. «У нас в Республике работали наблюдатели из Италии, Германии, Латинской Америки, Венесуэлы. В один голос сказали, что нет никаких сомнений, что избирательный процесс в ЛНР соответствовал полностью всем стандартам», – сообщила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Выборы в новых регионах навсегда изменят жизнь избирателей, убежден Максим Щербинин, член Экспертного клуба «Дигория». «Особенность выборов в новых регионах – высокая явка. После референдума прошлого года произошла перезагрузка политической культуры жителей новых регионов субъектов. Люди заново учились быть участниками политических процессов. Также люди увидели, что их субъекты стали развиваться».

Эксперты пришли к выводу, что беспроцентные попытки «коллективного Запада» сорвать российские выборы, вселить страх в организаторов голосования, избирателей и наблюдателей – потерпели крах. Жители новых регионов сделали свой выбор – продолжать строить свое будущее в составе России.

Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.