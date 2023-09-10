Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.22 комментария
Район избиркома в центре Донецка подвергся обстрелу из РСЗО
В оперативных службах ДНР сообщили об обстреле района избиркома в центре Донецка из РСЗО
Центр Донецка, в том числе район регионального избиркома, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).
В оперативных службах ДНР сообщили, что в воскресенье вечером был обстрел по центру Донецка из РСЗО калибром 122 мм. «Снаряды разорвались в жилых кварталах, в том числе в районе избиркома», – сказали в оперативных службах. Пострадавших в результате обстрела центральной части города нет, передает ТАСС.
По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 18.47 ВСУ из РСЗО обстреляли Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка из района населенного пункта Нетайлово. Кроме того, в 20.17 ВСУ обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР кассетными снарядами калибром 155 мм, используемыми в ВС стран НАТО.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами «натовского» калибра. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.