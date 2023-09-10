  • Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    Маск назвал настоящего президента США
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    В Германии заявили о мощной системе обороны России
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    7 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    64 комментария
    10 сентября 2023, 20:32

    Район избиркома в центре Донецка подвергся обстрелу из РСЗО

    В оперативных службах ДНР сообщили об обстреле района избиркома в центре Донецка из РСЗО

    Tекст: Антон Никитин

    Центр Донецка, в том числе район регионального избиркома, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

    В оперативных службах ДНР сообщили, что в воскресенье вечером был обстрел по центру Донецка из РСЗО калибром 122 мм. «Снаряды разорвались в жилых кварталах, в том числе в районе избиркома», – сказали в оперативных службах. Пострадавших в результате обстрела центральной части города нет, передает ТАСС.

    По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 18.47 ВСУ из РСЗО обстреляли Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка из района населенного пункта Нетайлово. Кроме того, в 20.17 ВСУ обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР кассетными снарядами калибром 155 мм, используемыми в ВС стран НАТО.

    Ранее ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами «натовского» калибра. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (21)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (22)
    9 сентября 2023, 21:41
    BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Business Insider: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск, разминировать их бесполезно, сообщило Business Insider.

    Издание пишет, что ВСУ столкнулись с почти непреодолимым препятствием для контрнаступления в виде нестандартных минных полей российской армии. Они прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как минометы и артиллерия, или ударными вертолетами, передает RT.

    По словам обозревателей, вид этих полей изменился и только усугубил проблему, а тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

    Ранее издание The Washington Post сообщало, что российские военные перед началом контрнаступления украинских войск построили серьезную оборону, включая минные поля.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (20)
    10 сентября 2023, 01:42
    Взрывы произошли в Киеве

    Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.

    По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

    До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 23:44
    В США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники

    Military Watch Magazine указал на способность российского оружия успешно прожигать броню западной техники

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности, пишут СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, Украина так быстро теряет западную бронетехнику, что Запад вынужден «задумываться об увеличении поставок». При этом эффективность западных бронемашин «на практике оказалась под большим вопросом», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США боялись передавать Украине M1A1 Abrams, так как Вашингтон пугала угроза их массовых потерь и возможный ущерб для имиджа американского военно-промышленного комплекса. Military Watch Magazine отмечает, что украинские войска уже лишились части немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя те, по оценке специалистов, более живучи в бою, чем их аналоги из США.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно об уничтожении второго британского танка. В июне сообщалось, что Украина за два часа сражения потеряла пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6.

    Коментарии (10)
    9 сентября 2023, 22:44
    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2

    В Сети опубликована видеозапись со вторым подбитым танком Challenger 2

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись, которая подтверждает поражение второго британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции России на Украине.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», танк и «другая боевая техника врага» уничтожена российским «десантом между Работино и Вербовым».

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (5)
    10 сентября 2023, 12:24
    В Германии заявили о мощной системе обороны России на южном участке фронта

    Журналист Репке: Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны

    Tекст: Антон Никитин

    Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны с отлично функционирующими артиллерийскими батареями и минными полями, написал журналист Юлиан Репке в статье для германского издания Bild.

    Репке рассказал читателям один из эпизодов на южном участке фронта, где, по его словам, наступающие танки ВСУ наткнулись на мины и встали как вкопанные, после чего в бой вступила русская артиллерия и полностью их уничтожила. Как сообщил журналист, затем вперед двинулись множество недавно привезенных на фронт украинских солдат и оказались буквально пригвожденными к земле артиллерийским огнем, передает РИА «Новости».

    Ранее в США назвали проблемой для ВСУ «нестандартные минные поля», которые российская армия построила на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (35)
    10 сентября 2023, 00:12
    Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ

    Украинский омбудсмен Лубинец сообщил о решении СНБО отменить статус «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации

    Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины под председательством президента страны Владимира Зеленского решено отменить статус «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации, сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец сообщил, что гражданин Украины должен быть «либо пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден». Данный вопрос «был отдельно заслушан» на заседании СНБО, Лубинец выступил там с докладом. По его словам, решено было «убрать это «ограниченно пригодный», передает ТАСС.

    Он заявил, что проверка деятельности военно-медицинских комиссий установила многочисленные случаи нарушений, при которых здоровым людям за деньги давали справки о непригодности к службе в вооруженных силах Украины. Также он сообщил, что справки об ограниченной пригодности получали граждане с хроническими заболеваниями.

    Как утверждает Лубинец, украинцев, у которых есть проблемы со здоровьем, не будут отправлять на передовую «для выполнения боевых задач с автоматом в руках». По словам омбудсмена, если у человека «есть, например, проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься военным направлением IT».

    Лубинец призвал продемонстрировать гражданину Украины, что если тот «пригоден для военной службы, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для службы в войсках, которые не связаны с передовой».

    Напомним, украинские СМИ сообщили, что жителя Шостки Сумской области Александра Денисенко без кисти руки и с анатомическим повреждением глаза признали годным к воинской службе. Позднее военкомат заявил, что СМИ неправильно поняли ситуацию и о мобилизации Денисенко речи не шло.

    Коментарии (14)
    10 сентября 2023, 03:14
    Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма

    Начальник ГУР минобороны Украины Буданов подтвердил, что Starlink «не работал определенное время возле Крыма»

    Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сервис спутниковой связи Starlink «не работал определенное время возле Крыма», сообщил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов сказал, что может это «абсолютно подтвердить». «Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Буданов, по его «личному мнению», нет уверенности, что американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».

    Кроме того, Буданов сообщил, что терминалы Starlink «достаточно хорошо зарекомендовали себя». Начальник ГУР подчеркнул, что можно долго рассуждать о том, «хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них».

    Напомним, сообщалось, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и сорвал украинскую атаку на ВМФ России. Маск пояснил, что ответил отказом на украинский запрос об активации Starlink на всем пути следования до Севастополя.

    Маск заявил, что Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением. Маск сказал, что, согласись он на просьбу Киева по активации Starlink на всем пути следования до Севастополя, его компания стала бы в соучастником «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (9)
    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

    Коментарии (12)
    10 сентября 2023, 02:48
    В Германии заявили о неспособности Запада компенсировать потери ВСУ

    Berliner Zeitung заявила о колоссальных потерях ВСУ в кадрах и западной технике в ходе контрнаступления

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки со стороны Запада не смогут компенсировать огромные потери вооруженных сил Украины, пишут немецкие СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными». При этом существенного успеха контрнаступление не принесло. Кроме того, издание подчеркивает, что российская сторона все еще «не развернула основную часть своих военных сил», передает РИА «Новости».

    Напомним, полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов указывают на проблемы с личным составом в ВСУ. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой.

    Коментарии (5)
    10 сентября 2023, 00:32
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также звучит в Киевской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    В пятницу взрывы произошли в городах Кривой Рог Днепропетровской области Украины и Сумы Сумской области.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2023, 17:59
    Глава ЦИК отметила храбрость зарубежных наблюдателей на выборах в новых регионах

    Глава ЦИК поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность международным экспертам, которые не побоялись существующего на Западе давления и приняли участие в наблюдении за выборами в новых регионах России, а также пригласила их приехать в марте для наблюдения за выборами президента.

    «Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе и во многих странах, не побоялись прессинга и давления. Вы очень храбрые люди, потому что для вас важна правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть все своими глазами... И как высококлассные специалисты в электоральной сфере, вы можете сделать откровенные и объективные выводы по выборам. Мы восхищаемся вашей храбростью и благодарим вас», – сказала Памфилова, слова которой приводятся на сайте РАПСИ.

    Глава ЦИК напомнила, что в марте 2024 года в России пройдут выборы президента.

    «Мы приурочим к выборам международную конференцию по электоральным процессам и вызовам. Если вы изъявите желание, то сможете поучаствовать и обменяться мнениями с коллегами из других стран. Также приглашаю вас приехать на выборы президента в качестве международных наблюдателей в любую точку России, мы открыты», – заключила Памфилова.

    В сентябрьских выборах приняли участие 33 международных эксперта из 21 страны, которые посетили избирательные участки в новых регионах РФ. Им удалось посетить около 40 избирательных участков.

    Напомним, избирательные участки на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2023, 14:04
    Глава ЦИК назвала эталоном организацию наблюдения за выборами в Москве

    Глава ЦИК Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном

    Tекст: Антон Никитин

    Организация наблюдения за выборами в Москве – эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Как отметила глава ЦИК, многие перенимают опыт Москвы по организации наблюдения за выборами, «потому что то, что организуют в Москве» – «фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра. Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений. Явка на выборах мэра Москвы за первые два дня голосования превысила итоговые явки 2018 и 2013 годов.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2023, 07:38
    «Азов» попал под удары российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские авиация и артиллерия нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества авиацией и артиллерией нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа отражены попытки атак вооруженных сил Украины. Авиация нанесла удары по украинским командно-наблюдательным пунктам у Червоной Дибровы и Серебрянки, ВСУ потеряли до 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап. Также Савчук сообщил, что сбит украинский БПЛА, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что авиация атаковала позиции ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке. Также нанесены удары по району сосредоточения украинских войск, по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Выемка, Северск, Никаноровка, уничтожена радиолокационная станция П-18, передает ТАСС.

    Российская артиллерия уничтожила два пункта управления БПЛА, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт, блиндаж подразделений ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Раздоловка, Соловьево. В Ласточкине уничтожен пикап с диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

    Кроме того, ВСУ потеряли САУ польского производства Krab, две гаубицы американского производства М777, также американское орудие М-119, станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой, Северске. В Верхнекаменском, Красногоровке и Троицком под российские удары попали три миномета ВСУ. Российские дроны-камикадзе уничтожили четыре блиндажа и пикап с украинскими военными в Васюковке, Красном, Раздоловке.

    Несколько дней назад у Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Коментарии (0)
    Главное
    Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду
    На Украине отменили статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ
    Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США
    Оппозиция в Польше пригрозила Дуде и Моравецкому трибуналом
    Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию в Германии
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию

    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине

    Саммит G20 в Индии завершился, лидеры делегаций приняли компромиссную декларацию. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча стала переломной с точки зрения обеспечения баланса интересов в мировой экономике. Почему попытки Запада «украинизировать» «Двадцатку» провалились и что позволило голосу стран Глобального Юга стать весомее? Подробности

    Перейти в раздел

    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............