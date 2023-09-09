Новые регионы стали абсолютными лидерами по явке на выборах

Tекст: Алина Власенко

«В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР – почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%», – сообщил Сидякин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России».



Он подчеркнул, что во всех регионах интерес к голосованию огромный. «Причем, активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы. Голосование проходит организованно. Нарушений не выявлено. Это констатируют наблюдатели», – добавил Сидякин.

В свою очередь замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что жители Кемеровской области по итогам первого дня голосования проявили наибольшую активность на выборах в заксобрания – проголосовали почти 47% избирателей. Также, по его словам, лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия. На выборах гордум активнее всего голосуют жители Якутска.

«Также наши наблюдатели сообщают о высокой явке в Майкопе Республики Адыгея, Красноярске, Волгограде», – сказал Перминов, передает РИА «Новости».

Тем временем Независимый общественный мониторинг сообщает, что в субботу к большинству регионов единого дня голосования присоединились Омская область (выборы ВДЛ), Хабаровский край и Свердловская область (выборы в административных центрах). В Свердловской области также стартует дистанционное электронное голосование.

Кроме того, в НОМ сообщили, что в пятницу поступило порядка 7 тыс. информационных сообщений. По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, в абсолютном большинстве из них наблюдатели рассказывали об обстановке на участках, присылали фото и видео, отмечали хорошую активность избирателей. По итогам проверки представителями общественных штабов 10 сигналов о возможных проблемах оказались недостоверными. В 16 случаях возможные проблемы были предотвращены.

Вместе с тем глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что более 30 международных экспертов присутствуют на выборах в новых регионах России. Так, в Донецкой народной республике находится 10 человек, в Луганской народной республике – восемь человек, а в Запорожской и Херсонской областях по семь человек, сообщает РАПСИ.

Жители новых регионов выбирают законодательные органы – Народные Советы ДНР и ЛНР, Херсонскую областную думу и Законодательное собрание Запорожской области. Также они участвуют в голосовании за муниципальных депутатов.