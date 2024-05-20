США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в американском внешнеполитическом ведомстве, США официально выражают соболезнования в связи с гибелью Раиси, Абдоллахияна и других членов делегации в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана, передает ТАСС.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции заявил, что США не были никоим образом причастны к крушению вертолета. Шеф Пентагона при этом отказался строить догадки относительно того, возложит ли Иран ответственность за крушение вертолета на Израиль.

Он отметил, что Иран должен провести расследование, чтобы установить причину крушения. По его словам, к катастрофе могли привести разные факторы, в том числе «техническая неисправность, ошибка пилота».

Ранее секретарь СБ РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова помочь в расследовании катастрофы вертолета Раиси.

В понедельник власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.