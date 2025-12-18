Сербия заявила об открытии посольства в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Президент Сербии также сообщил о вступлении в силу в 2026 году Соглашения о свободной торговле.

«Грузия имеет выход на Черное море, граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Грузия занимает важнейшее место в мире», – заявил он.

По словам Александра Вучича, Сербия рассчитывает получать из Грузии продукцию дешевле, чем из других стран.

Также он отметил, что сербские бизнесмены получат больше возможностей на грузинском рынке.

По его словам, Грузия показывает рост экономики в 9,4%.

«Покажите мне еще страну в Европе с таким впечатляющим показателем», – предложил президент Сербии, отметив роль Михаила Кавелашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе в этом.

«Мы будем развивать политическое сотрудничество», – сказал также Александр Вучич, выразивший благодарность Грузии, которая не признает Косово, за поддержку территориальной целостности его страны.

Александр Вучич отметил, что «никогда не изменится данность приверженности международному праву» – обе страны признают территориальную целостность друг друга, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».