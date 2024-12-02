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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии
Рассекречены материалы об истязаниях и расстрелах нацистами евреев в Молдавии
В Крыму были обнародованы архивные документы о злодеяниях нацистов в Молдавской АССР, включая факты создания гетто и массовые расстрелы мирных жителей в Кишиневе.
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов на территории Молдавской АССР в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
В документах содержатся факты о создании гетто, массовых расстрелах и издевательствах над мирными жителями в Кишиневе. Эти материалы были подготовлены в рамках проекта «Без срока давности», целью которого является увековечение памяти жертв геноцида.
Один из актов Кишиневской городской комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, датированный 11 марта 1945 года, описывает обнаружение места расстрела 837 советских граждан на еврейском кладбище. Другой документ сообщает о существовании лагеря гетто, где содержалось 15 тыс. человек. Из них 3 тыс. погибли от истязаний, болезней и голода, а остальные были расстреляны.
Массовые убийства евреев проходили с июля по декабрь 1941 года в окрестностях Кишинева. Жертвы выводились из лагеря группами по 300-500 человек и расстреливались. Одно из крупнейших мест расстрелов находилось на Оргеевском шоссе, где в двух ямах были обнаружены останки 1,5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о поимке немецкого генерала Йенеке в Крыму, который возглавлял гарнизон на полуострове в 1944 году. Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке, где они уничтожали мирное население и жестоко обращались с пленными. Также ФСБ рассекретила документы об убийствах нацистами детей и раненых бойцов в Крыму, подтверждая зверства оккупантов в этом регионе.