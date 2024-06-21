ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами детей и раненых бойцов в Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении среди рассекреченных материалов показания очевидцев о злодеяниях, совершенных нацистами в годы оккупации Крыма и направленных на истребление населения, передает ТАСС. Приводятся показания свидетеля массового расстрела мирных жителей в противотанковом рве в районе села Новосергеевка, Симферопольского района, когда всех детей собрали отдельно, их губы мазали каким-то жидким раствором, и тут же бросали в сторону уже мертвыми.

Также опубликованы новые показания свидетелей о факте уничтожения гитлеровскими карателями и их пособниками мирного населения села Лаки Бахчисарайского района, где каратели привязали Елену Гавалову, сестру начальника партизанского отряда Павла Бербери, к кровати в ее доме, облили керосином и подожгли.

Кроме того, опубликованы фрагменты из сообщения НКВД Крымской АССР о том, как в декабре 1943 года немцы грузили на суда узников тюрьм СД, эвакуированных с Кубани мирных жителей, раненых советских военнопленных, а потом топили эти суда в море, убив несколько тысяч человек. Еще один документ – показания члена подпольной организации, который видел в декабре 1941 года, как нацисты расстреляли более 2 тыс. человек еврейской национальности в противотанковом рве в районе завода «Механик» в Феодосии, а также его рассказ об аресте и пытках подпольщиков города.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности музеям Крыма.