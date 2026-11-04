Юрист назвала причины отключения газа при оплаченных счетах

Юрист Борзенко перечислила причины отключения газа в жилых домах при отсутствии долгов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Одна из распространенных причин – недопуск специалистов для обязательного технического обслуживания. Собственник обязан обеспечить им доступ, но отсутствие дома в назначенное время ещё не считается отказом от проверки», – пояснила Борзенко RT.

По ее словам, подача ресурса также может быть прекращена в случае отсутствия действующего договора на техническое обслуживание или истечения установленного производителем срока службы оборудования. При обнаружении утечки, неисправности вентиляции или аварийного состояния плиты газ могут отключить без предупреждения.

Для обжалования действий газовой службы жильцам следует запросить акты проверок и обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд. Восстановление газоснабжения производится в течение пяти рабочих дней после устранения нарушений и направления поставщику подтверждающих документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце администрация Омска ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой приостановки подачи газа в жилых домах. В феврале в Госдуме сообщили о праве газовых служб отключать квартиры за систематический отказ пускать специалистов для проверки.