В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны музейные ценности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, многие музейные ценности уничтожили или вывезли в годы фашисткой оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что перед войной в Крыму работало 25 музеев и все они понесли невосполнимые потери. Он отметил также, что Германия должна вернуть похищенное.

По его мнению, данный вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке после очередной победы России над Западом, а компенсация наших потерь должна жестче проводиться жестче. Константинов подчеркнул также, что требования, не подтвержденные силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они не были.

Ранее в Крыму призвали возбудить уголовное дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, а сами музеи признать потерпевшими.