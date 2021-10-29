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В Крыму призвали возбудить уголовное дело о краже скифского золота
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Необходимо возбудить дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, сами музеи следует признать потерпевшими, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.
Молохов заявил, что «итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация со скифским золотом подпадает под несколько статей Уголовного кодекса России, в частности, под ст. 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой» и ст. 190 «Невозвращение на территорию России культурных ценностей».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о ее возвращении, российская и украинская стороны начали спор о принадлежности коллекции.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.
Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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«Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину
ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину.
Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре.
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
В ДНР заявили о новых фортификационных сооружениях Киева в Донбассе
В поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе появились фортификационные сооружения и траншеи, оборудованные украинскими силовиками, сообщают представители ДНР.
Поясняется, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию поступил письменный запрос о предоставлении гарантий безопасности, чтобы провести мероприятия по оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что было отказано в запрошенной украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности из-за вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины.
«Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту», – добавили в ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК уведомили Киев о запросе оказать гуманитарную помощь жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных организаций.
Сам поселок находится на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где, согласно минским соглашениям, не должно быть военных подразделений.
«Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора», – говорится в релизе.
Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО
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Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».
«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
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Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить
на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Зеленского обвинили в слежке за Порошенко
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком, обвинив в этом нынешнюю власть, говорится в заявлении партии, появившемся на ее сайте 28 октября.
«Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН», – сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз.
Отмечается, что номерного знака этой машины нет в базе автомобильных номеров, он является номером для прикрытия правоохранительных органов, что является слежкой за Петром Порошенко «по указанию властей», заявили в партии.
Представители «Европейской солидарности» обратились после этого в полицию. На сайте также появились фото и видео белого автомобиля.
Вместо политического преследования и давления на оппозицию, партия в своем обращении посоветовала президенту и его офису заняться COVID и угрожающим энергетическим кризисом
Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру. Видео разместил депутат Владимир Вятрович.
Зеленский намекнул на благодарность УПА за «освобождение» Украины от нацистов
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Украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.
Как заявил Зеленский, «нацисты были изгнаны» 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом Зеленский не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь. Он отметил, что Украину освобождали «с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления», а также «всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу». Следует отметить, что УПА* украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.
По словам Зеленского, «истинную свободу и независимость Украина обрела только в 1991-м», но страна «будет всегда поклоняться подвигу всех и чтить память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма», пишет «Страна.ua».
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
США призвали союзников снять ограничения на поставки Киеву вооружений
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Вашингтон считает, что его союзники должны снять ограничения на поставки Украине «летальных оборонных средств» в качестве «помощи», заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Купер отметила, что американцы передали Украине «оборонные летальные средства» – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, по словам Купер, «у ряда союзников по-прежнему есть ограничения», некоторые «касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны», другие – «продажи». В Пентагоне полагают, что «у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты». «Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Киев получил три партии комплексов Javelin. Первая поставка в 2018 году включала 37 комплексов и 200 ракет, вторая – летом 2020 года – десять пусковых установок и 150 ракет. Объемы третьей поставки, которую осуществили в котябре 2021 года, не сообщались.
В кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Премьер Украины пообещал обеспечить теплоснабжением всю страну
Теплоснабжение будет обеспечено этой зимой по всей Украине, несмотря на мировой энергетический кризис, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом, несмотря на мировой энергетический кризис», – цитирует ТАСС премьера.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы «стабильно пройти эту зиму». По его словам, в настоящее время около 70% жилищного фонда страны обеспечены теплоснабжением, в первых числах ноября эта цифра должна достигнуть 100%.
Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре.
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Киев уличили в желании вызвать полномасштабные боевые действия в Донбассе
Украина прикладывает все усилия, чтобы вызвать полномасштабные военные действия в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.
«Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ...ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают», – сказала Никонорова в эфире канала «Россия 24».
По ее мнению, украинские войска на сегодняшний день прикладывают все усилия, «чтобы вызвать полномасштабные боевые действия» в регионе.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе
Россия не исключает дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева, украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
Она добавила, что Киев намеренно идет на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорирует запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю координации, тем самым не исключена дальнейшая деградация ситуации в Донбассе.
Ранее глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина прикладывает все усилия, чтобы вызвать полномасштабные военные действия в Донбассе.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Украина предоставила Молдавии газ в долг
Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
В соответствии с решением украинских властей, Молдавии предоставлена «экстренная помощь» – временная ссуда газа – для «стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», сообщил Макогон. По его словам, так «поступают друзья и партнеры», передает РИА «Новости».
Макогон утверждает, что в 2018 году Газпром якобы «за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины». По версии Киева, «почти подобную ситуацию переживает Молдавия». Со ссылкой на СМИ Макогон заявил, что Москва «готова предоставить скидку в случае политических уступок». Как заявили на Украине, «это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия». Киев призвал Европу «начать реагировать на агрессивное поведение» Газпрома, которое якобы «привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
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Киев обвинил церковь в «российской пропаганде» против вакцинации
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.
Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в России «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.
В ЛНР возбудили дело после похищения украинской стороной офицера СЦКК
Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело после похищения украинскими силовиками наблюдателя от республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Семенова сообщила, что «возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера (...) Андрея Косяка, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия», передает Луганскинформцентр.
Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в (СЦКК. СБУ обвинила его в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство ЛНР в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. ЛНР призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного и привлечь виновных к ответственности.
Украина заявила, что предоставила допуск консулов к задержанному в Донбассе россиянину.
Власти Крыма ввели QR-коды для посещения торговых центров
Посещать торговые центры на территории Крыма теперь можно будет только при предъявлении QR-кода, говорится в указе, подписанном главой республики Сергеем Аксеновым.
Изменения внесены в пункт 10-1.1 указа. Ранее в пункте указывалось о допуске совершеннолетних граждан при наличии документов и сертификата о вакцинации или QR-кода. Введена система в торговых центрах площадью 300 кв. метров и более, передает ТАСС.
Для граждан старше 60 лет введена обязательная самоизоляция, об этом говорится в указе. Глава республики подписал документ, согласно которому жителям региона старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, с 30 октября запрещено покидать место проживания. Документ появился на сайте правительства 28 октября.
Покидать место жительства можно только в случае прямой угрозы жизни, для следования к месту вакцинации, к ближайшему магазину, на работу или вынести мусор.
Ранее сообщалось, что российские туристы аннулировали более трети путевок в Крым и Севастополь из-за новых коронавирусных ограничений. Отменено 30% туров, которые бронировались на ноябрьские выходные.
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Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде
В Севастополе расширена окруженная блокпостами зона на въезде в город, сообщил замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
«Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта – Севастополь мыс Сарыч, на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое», – цитирует ТАСС Краснокутского.
По его словам, таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. По словам губернатора, для въезда в Севастополь необходимо предоставить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и справку о медицинском отводе от вакцинации.
Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меры приходится принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
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