Кассацию на решение по скифскому золоту подадут в ближайшее время

Кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Я думаю, что в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения. <…> Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов», – передает его слова ТАСС.

Молохов заявил, что работой юристов он не удовлетворен. «Считаю, что надо менять эту команду. У меня есть определенные претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал», – сказал он.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике сообщили, что ждут письменного решения голландского суда. «Как только мы его получаем и получаем комментарии наших адвокатов, мы сможем что-то говорить. Конечно, мы надеемся, есть еще возможности определенные для возражений [на решение суда], – сказала гендиректор музея Татьяна Умрихина.

Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.