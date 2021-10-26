Зеленский пообещал после скифского золота вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», – написал Зеленский в Twitter.

Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.