Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама получил полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота, сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Все четыре музея предоставили полностью весь необходимый пакет документов и неоспоримые доказательства принадлежности коллекции нашим музеям и нашей земле. Мы отправили в суд все документы, что могли, в том числе уточненные списки, амбарные книги», – цитирует ее РИА «Новости».

Умрихина подчеркнула, что суд должен принять справедливое решение, и артефакты вернутся в Крым.

Между тем, суд все же запросил новые документы по делу и продлил сроки для сбора доказательств до 1 октября.

«Ранее срок был отведен до конца сентября. Очевидно, суду не хватает какой-то информации, либо украинская сторона на чем-то настаивает. Это трудно сказать. Мы спокойно к этому отнеслись. Чем больше суд получит информации, тем лучше для нас», – сказала Умрихина.

В июле Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о так называемом «скифском золоте», потребовав дополнительную информацию. Российская сторона предоставила доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.