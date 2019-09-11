Крым предоставил Нидерландам новые доказательства по скифскому золоту

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11 сентября, среда  |  Последнее обновление — 08:01  |  vz.ru
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Зеленский превращается в диктатора Украины

Роль Наполеона бывший актер примеряет теперь в реальной политической жизниФото: "Ржевский против Наполеона", "Квартал-95"
Президент Украины, собравший в своих руках невиданную для страны власть, намерен добиться еще больших, поистине диктаторских полномочий. По крайней мере, это прямо следует из того, какие изменения в конституцию и другие законы страны он готовит. Почему Зеленский оказался настолько властолюбивым и что он делает для усиления своей власти? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
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Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              Крым предоставил Нидерландам новые доказательства по скифскому золоту

                 11 сентября 2019, 06:49
              Фото: Россия 24/Youtube
              Текст: Антон Антонов

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              Апелляционному суду Амстердама предоставлены дополнительные доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

              В июле суд запрашивал дополнительную информацию, передает ТАСС.

              Мальгин сообщил, что суду переданы акты поступлений находок в музеи. Кроме того, в Амстердам направили снимки за период примерно с конца 1940-х годов, а также довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно. В Крыму тогда активно работали археологические экспедиции.

              Директор Центрального музея Тавриды сообщил, что число актов соответствует числу представленных на выставке в Амстердаме находок.

              Сейчас золото остается в Музее Алларда Пирсона.

              Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

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