Крым предоставил Нидерландам новые доказательства по скифскому золоту

Апелляционному суду Амстердама предоставлены дополнительные доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

В июле суд запрашивал дополнительную информацию, передает ТАСС.

Мальгин сообщил, что суду переданы акты поступлений находок в музеи. Кроме того, в Амстердам направили снимки за период примерно с конца 1940-х годов, а также довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно. В Крыму тогда активно работали археологические экспедиции.

Директор Центрального музея Тавриды сообщил, что число актов соответствует числу представленных на выставке в Амстердаме находок.

Сейчас золото остается в Музее Алларда Пирсона.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

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