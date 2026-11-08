Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области
В Белгородской области четыре муниципалитета оказались под ударом БПЛА
В результате атак беспилотников ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области повреждены частные дома и транспортные средства, пострадавших нет, сообщил в Max-канале оперативный штаб региона.
«Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – сообщает оперативный штаб региона.
В Шебекинском округе в селах Новая Таволжанка и Ржевка дроны повредили два легковых автомобиля и два частных дома, у которых выбиты стекла.
В Грайворонском округе под удары попали Грайворон, села Доброе и Ивановская Лисица, а также поселок Хотмыжск. В этих населенных пунктах повреждены три частных дома, гараж и легковой автомобиль.
Кроме того, в Борисовском округе в селе Беленькое из-за ударов беспилотников повреждены три грузовых автомобиля.
В Белгородском районе в селе Черемошное FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего повреждены остекление и фасад здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Шебекинском округе Белгородской области местный житель получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Во вторник в нескольких районах региона получили повреждения жилые дома, автомобили и здания.
До этого в Шебекино мирный житель пострадал при ударе дрона по легковой машине.