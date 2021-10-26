В Кремле отреагировали на решение голландского суда о скифском золоте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, который вынес вердикт о принадлежности коллекции скифского золота Украине.

«Не буду ничего комментировать», – приводит его ответ на просьбу прокомментривать решение суда ТАСС.

При этом он отметил, что тема важна для администрации президента.

«В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому конечно», – приводит РИА «Новости» его ответ на вопрос о том, следят ли за судьбой скифского золота в администрации президента.

Напомним, голландский суд счел «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.