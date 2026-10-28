Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
У израильского посольства в Сербии произошел теракт
У посольства Израиля в Сербии произошел теракт
В Сербии вооруженный ножами мужчина напал на охранника у посольства Израиля, инцидент квалифицирован как теракт.
Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на охранника у посольства Израиля в Сербии, сообщает Israel National News.
Инцидент расценивается как террористическая атака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Сербию в сопровождении усиленной охраны из-за опасений за свою безопасность. В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал об обнаружении взрывчатки рядом с магистральным газопроводом у границы с Венгрией. В том же месяце директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил о наличии военной подготовки у подозреваемого в попытке этой диверсии мигранта.