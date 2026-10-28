Южная Корея завершила разработку собственного ударного вертолета

Рёнхап: Южная Корея завершила разработку морского ударного вертолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая машина создана на базе морского варианта вертолета KUH-1 Surion, получившего название MUH-1 Marineon, пишет Рёнхап.

Вертолет оснащен системами вооружения для многомерных десантных операций, включая ракеты класса «воздух-поверхность», управляемые и неуправляемые ракеты, а также башенные пулеметы. Проект по созданию отечественного ударного вертолета стоимостью 450 млрд вон (337 млн долларов) стартовал в 2022 году.

В июле новая машина успешно прошла оценку на пригодность к боевому применению, а в августе получила сертификат летной годности. Ожидается, что серийное производство партии из примерно 20 вертолетов начнется в следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус морской пехоты Республики Корея начал военные маневры на пограничных с КНДР островах в Желтом море.

Также Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk.