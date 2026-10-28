Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Южная Корея завершила разработку собственного ударного вертолета
Рёнхап: Южная Корея завершила разработку морского ударного вертолета
Южнокорейское управление программы оборонных закупок (DAPA) завершило разработку собственного ударного вертолета для Корпуса морской пехоты, способного противостоять вражеским беспилотникам.
Новая машина создана на базе морского варианта вертолета KUH-1 Surion, получившего название MUH-1 Marineon, пишет Рёнхап.
Вертолет оснащен системами вооружения для многомерных десантных операций, включая ракеты класса «воздух-поверхность», управляемые и неуправляемые ракеты, а также башенные пулеметы. Проект по созданию отечественного ударного вертолета стоимостью 450 млрд вон (337 млн долларов) стартовал в 2022 году.
В июле новая машина успешно прошла оценку на пригодность к боевому применению, а в августе получила сертификат летной годности. Ожидается, что серийное производство партии из примерно 20 вертолетов начнется в следующем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус морской пехоты Республики Корея начал военные маневры на пограничных с КНДР островах в Желтом море.
Также Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk.