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    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    В Госдуме предложили сдавать после девятого класса только два предмета
    Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе
    Эксперт объяснил признание «Молдовагазом» долга перед Газпромом
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    18 января 2025, 03:29 • Новости дня

    Стармер объявил о переговорах Британии и Польши по оборонному соглашению

    Британия и Польша начали переговоры о двустороннем соглашении в сфере обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания и Польша начали переговоры о новом соглашении в области безопасности и обороны, которое должно охватывать все аспекты угроз.

    Великобритания и Польша начали переговоры о заключении нового соглашения в сфере безопасности и обороны, передает ТАСС. Глава британского правительства Кир Стармер объявил об этом на пресс-конференции в Варшаве, совместно с польским премьером Дональдом Туском.

    Стармер заявил: «Я рад объявить, что сегодня мы договорились начать переговоры о заключении между Великобританией и Польшей нового двустороннего соглашения в сфере обороны и безопасности, которое будет затрагивать все аспекты угроз, с которыми мы сталкиваемся, и оговаривать шаги, необходимые для того, чтобы им противостоять». Он подчеркнул, что в числе прочего будет укреплено сотрудничество между предприятиями военно-промышленного комплекса двух стран.

    За последние три года Великобритания заключила с польскими предприятиями оборонные контракты на сумму 8 млрд фунтов стерлингов. Стармер также упомянул об открытии в Бристоле офиса для оснащения польских вооруженных сил системами ПВО нового поколения стоимостью 4 млрд фунтов.

    Британский премьер подчеркнул намерения Лондона и Варшавы укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией, что станет еще одним важным аспектом будущего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через создание военных баз и поддержку вооружений, Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину и обучать украинцев в Сандхерсте, а депутат Александр Дубинский выразил мнение о беспомощности западных миротворцев на Украине.

    17 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

    Военный эксперт Козюлин: Лондон договором о столетнем партнерстве с Украиной замаскировал притязания на Одессу и Очаков

    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    @ REUTERS/Radu Sigheti

    Tекст: Анастасия Куликова

    Размещение Лондоном баз на территории Украины вряд ли будет возможно в период СВО. Если предположить, что Британия приступит к реализации плана по окончании конфликта, то речь может пойти о притязаниях англичан на Одессу и Николаев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Британия не исключила размещения военных баз на Украине.

    «Идея о присутствии европейских войск на Украине обсуждается на Западе уже довольно давно. Сначала о возможной отправке контингента высказался Эммануэль Макрон. Затем в Европе заговорили о патрулировании якобы миротворческими силами. Теперь Британия юридически закрепила свои планы по размещению военных баз на украинской территории», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    По его оценкам, реализация этого пункта договора о «столетнем партнерстве» Лондона и Киева вряд ли будет возможна в период СВО. «Британские – как, впрочем, и любые другие европейские или американские – базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», – пояснил собеседник.

    Эксперт уточняет: в краткосрочной перспективе пункт о базах, как и весь договор, стоит рассматривать как меру моральной поддержки Киева. После окончания спецоперации реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, добавил спикер.

    «Появление на украинской территории иностранных баз неприемлемо. С тем, чтобы этого не допустить, и была начата СВО. И одно из требований Москвы – нейтральный статус Украины», – подчеркнул Козюлин.

    Тем не менее, если гипотетически предположить, что по окончании конфликта Лондон приступит к размещению баз, то, по оценкам аналитика, речь может пойти об амбициях англичан на Одессу и Николаев. «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения», – рассуждает эксперт.

    Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее, речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

    Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота. Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, еще раз акцентировал Козюлин. Окончание конфликта должно привести, среди прочего, к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.  

    «Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент. Лондон исходит из того, что Россия будет побеждена. В таком случае договор о «столетнем партнерстве» окажется серьезным документом, который позволит королевству решить все свои задачи», – отметил собеседник.

    «Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из договора о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

    «Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства», – говорится в документе.

    Отмечается, что участники декларации изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Предполагается сотрудничество и в таких сферах, как космос и БПЛА.

    В рамках этого соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для «укрепления безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Документ также утвердит Лондон в качестве «предпочтительного партнера» для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству «зеленой» стали.

    Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030–2031 годов. Владимир Зеленский отметил, что только за этот год страны пришли к соглашению о выделении по меньшей мере 6,6 млрд долларов. Он рассказал, что в договоре о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть.

    В Кремле уже дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.

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    17 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева

    Москва обеспокоена военным сотрудничеством Лондона и Киева на Азовском море

    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена проанализировать ход реализации соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за реализацией соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, передает ТАСС.

    «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», – подчеркнул он.

    Песков также отметил, что Азовское море является внутренним морем России, в связи с чем сотрудничество Украины и Британии в этой зоне вызывает вопросы у Кремля.

    Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ.

    Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь. Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.

    В Госдуме России обвинили Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина подписалась под статусом британской колонии.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 05:01 • Новости дня
    В Госдуме назвали рабским соглашение Украины с Британией о столетнем партнерстве

    Депутат Белик обвинил Зеленского в сдаче Украины в колониальное рабство Британии

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство после подписания соглашения о партнерстве с Британией, затрагивающем оборонные и научно-технологические сферы.

    Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил критику в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского за подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с британским премьером Киром Стармером. Белик заявил, что данное соглашение фактически ставит Украину в колониальную зависимость от Британии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «колониальный стиль британских политиков» по-прежнему жив и проявляется в подписанном соглашении, которое, по его словам, дает Британии контроль над Украиной. «Зеленский фактически сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство,» – сказал Белик, утверждая, что такие отношения характерны для Британии, которая привыкла «драть с колоний три шкуры».

    Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Зеленский активно распродает интересы Украины, и предостерег о последствиях подписания договора с британцами. «Тем более английским джентльменам палец в рот не клади, сразу откусят по локоть,» – добавил Белик, подчеркивая, что именно для этого и подписываются такие договоры с «недалекими правителями».

    До этого сообщалось, что Британия рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 21:08 • Новости дня
    Посольство России заявило о провокационных планах Британии на Украине

    Посольство России: Провокационные замыслы Британии грозят Украине падением в бездну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российское посольство в Лондоне обвинило Британию в продвижении эскалации на Украине через провокационные действия, включая создание военных баз и поддержку разработки дальнобойных вооружений.

    Российское посольство в Лондоне заявило о провокационных действиях британских властей, связанных с визитом премьер-министра Кира Стармера на Украину. В посольстве считают, что британские власти намерены поддерживать киевский режим, который, по словам дипломатов, переживает агонию. Визит британского премьера назван «визитом солидарности», целью которого стала поддержка Киева, передает ТАСС.

    В заявлении посольства говорится, что содержание переговоров и документов указывает на намерение Британии создать военные базы на территории Украины и помочь в разработке дальнобойных вооружений. По мнению российских дипломатов, это может привести к новым виткам эскалации в регионе. Также обсуждается возможность размещения британского контингента в составе общего западного оккупационного корпуса на Украине.

    Дипломаты отметили, что британский истеблишмент не позволил Киеву завершить конфликт весной 2022 года и продолжает следовать данной политике, толкая Украину в бездну.

    Ранее сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для перенимания военного опыта и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое предусматривает военную помощь. Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

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    17 января 2025, 08:27 • Новости дня
    The Economist сообщил о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Элитная 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, столкнулась с массовым дезертирством солдат, что выявило недостатки в украинском военном командовании и разочаровало союзников Киева, пишет The Economist.

    Элитная 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, обученная во Франции, оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства солдат, передает «Российская газета».

    Журналисты указали, что это свидетельствует о серьезных недостатках в украинском военном командовании.

    По данным издания, проблемы с дезертирством и мобилизацией указывают на бездействие высшего армейского руководства Украины.

    Некоторые генералы закрывают глаза на проблему, тогда как другие обвиняют в этом подчиненных. Все это вызывает разочарование у союзников Киева.

    Журналисты также отметили, что сложившаяся ситуация с 155-й бригадой подрывает доверие к военной подготовке украинских военнослужащих, осуществляемой зарубежными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке окружения российских сил у Двуречной.

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    17 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Крымский депутат Шеремет пригрозил ударами по возможным базам Британии на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае размещения на контролируемой киевским режимом территории британских военных баз российская сторона сможет наносить по ним удары, поскольку они станут законной целью для ВС России, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

    Возможное размещение британских баз на Украине Шеремет в беседе с РИА «Новости» назвал «враждебным курсом» по отношению к России.

    «Россия, в отличие от порабощенных Британией стран-колоний, способна дать по зубам любому агрессору. Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения», – пояснил он.

    По его мнению, отсутствие политкорректности и уважения к другим народам обернется для Британии потерей ее статуса и превратит ее в «неприглядный остров».

    Британские СМИ писали, что Лондон намеревается возглавить совместную с Парижем миротворческую миссию на Украине после завершения конфликта.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что западные миротворцы, появившись на Украине, продемонстрируют свою неэффективность и беспомощность.

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    17 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Ростех заявил о возможностях РСЗО «Торнадо-С» поражать несколько целей

    Ростех сообщил о возможности «Торнадо-С» поражать удаленные цели одним залпом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом благодаря применению управляемых снарядов и автоматизированной системе управления огнем.

    По информации из госкорпорации «Ростех», российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» оснащены автоматизированной системой управления огнем и аппаратурой подготовки пуска. Это позволяет оперативно принимать и обрабатывать данные о цели, корректировать их и разводить снаряды по различным объектам, передает ТАСС.

    При использовании управляемых реактивных снарядов, «Торнадо-С» может поражать с высокой точностью несколько целей, разнесенных по дальности и направлению, одним залпом пусковой установки. Как сообщили в Ростехе, комплекс способен накрыть площадь в 12 футбольных полей за один залп, и его характеристики постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что скорость работы системы «Торнадо-С» не позволяет противнику оперативно реагировать на ее огневую мощь, не дает времени опомниться и прийти в себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо». В приграничном районе Курской области российские войска поразили колонну украинской военной техники с использованием «Торнадо-С». Также сообщалось, что «Торнадо» является российской реактивной системой залпового огня.

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    17 января 2025, 13:01 • Новости дня
    Депутат Рады Дубинский назвал «западных миротворцев» на Украине «кормом для рыбок»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    «Повторю свой тезис о том, что «миротворцы Запада» на Украине – это корм для рыбок гуппи. Во-первых, страны, с которыми [Владимир] Зеленский обсуждает эту идею, недееспособны в военном плане», – цитирует Дубинского ТАСС.

    По его словам, страны прибалтийского региона смогут выставить порядка 5 тыс. человек, это примерно полторы бригады. Британия способна лишь действовать чужими руками, а Франция является несерьезным игроком на мировой арене с времен Первой мировой войны.

    Ранее Telegraph сообщал, что Британия планирует возглавить совместную с Францией миротворческую миссию на Украине после завершения конфликта.

    До этого британское правительство отказалось от предложения президента Франции Эммануэля Макрона на размещение западных миротворцев на Украине после завершения конфликта.

    Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что размещение Лондоном баз на украинской территории вряд ли будет возможно в период СВО.

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    17 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Стармер запланировал начать в Польше переговоры по новому оборонному соглашению

    Британское правительство сообщило о планах Стармера начать переговоры с Польшей по оборонному договору

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Британии Кир Стармер планирует провести переговоры в Польше о новом соглашении в области обороны, чтобы укрепить военное сотрудничество для противодействия угрозам в Европе, сообщают в британском правительстве.

    Стармер направится в пятницу в Польшу для начала переговоров о новом оборонном соглашении, передает РИА «Новости».

    Соглашение будет направлено на усиление военного взаимодействия двух стран. Цель – противодействие угрозам, вызванным «российской агрессией» и дезинформацией.

    В заявлении Даунинг-стрит говорится, что переговоры будут сосредоточены на усилении оборонного сотрудничества и коллективной безопасности.

    Ожидается, что новый договор укрепит военные связи и поможет в борьбе с гибридными угрозами, стоящими перед Европой.

    Офис Стармера подчеркнул, что данное соглашение станет важным шагом в укреплении оборонного потенциала Британии и Польши, направленным на защиту европейских стран от внешних угроз и влияние на глобальную стабильность.

    До этого сообщалось, что Британия рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

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    18 января 2025, 01:14 • Новости дня
    В киевских школах дети начали играть в принудительную мобилизацию

    В киевских школах учителей напугала игра детей в принудительную мобилизацию

    Tекст: Денис Тельманов

    В киевской школе дети играли в «военкомов», имитируя методы мобилизации и применяя силовые захваты, что вызвало беспокойство среди учителей и родителей.

    В одной из киевских школ дети начали играть в военкомов, применяя друг на друге силовые приемы. В телеграм-канале издания «Страна» была опубликована фотокопия сообщения учителя из чата с родителями, в котором он призывал провести беседу о последствиях подобных игр. Учитель отметил, что во время перемены дети пытались воспроизвести захваты, имитируя работу территориальных центров комплектования, и один из моментов чуть не закончился травмой.

    На фоне общенациональной мобилизации, объявленной на Украине с февраля 2022 года, в телеграм-каналах и социальных сетях регулярно появляются кадры, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах. Этот метод получил название «бусификация», что стало словом 2024 года, согласно онлайн-словарю украинского языка и сленга «Мыслово».

    Власти Украины прилагают все усилия, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы. Различные видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, часто публикуются в социальных сетях, показывая конфликты граждан с военкомами. Военкоматы активизировали рейды по общественным местам, что вызывает рост напряженности среди населения, а мужчины стремятся покинуть страну, иногда рискуя жизнью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября украинские студенты-мужчины обязаны проходить базовую военную подготовку, отказ от которой ведет к отчислению из вуза, в то же время Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию, а украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    18 января 2025, 00:55 • Новости дня
    ВСУ нанесли восемь ударов по ДНР за сутки

    В ходе обстрелов ВСУ по ДНР пострадали пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были ранены пять мирных жителей, сообщает администрация главы и правительства ДНР.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Атаки привели к ранениям пяти мирных жителей. Данная информация была предоставлена управлением по документированию военных преступлений Украины, функционирующим при администрации главы и правительства ДНР.

    Сообщается, что удары были сосредоточены на горловском направлении. Украинские подразделения выпустили в общей сложности 11 снарядов по территории республики. При этом отмечается, что обстрелы привели к значительным разрушениям инфраструктуры в атакуемых районах, однако подробности о материальных потерях пока не раскрываются.

    Ранее представители ДНР неоднократно заявляли о наращивании интенсивности обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, что создает серьезные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства Джо Байдена; в ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Киевский режим предпринял массированную попытку ракетного удара по Брянской области, но все цели были успешно уничтожены силами ПВО, пострадавших нет. Четверть атак украинских беспилотников за пределами зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область, где в 2024 году, по данным Минобороны, было сбито 1896 дронов.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    18 января 2025, 02:32 • Новости дня
    Два беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений.

    Как сообщает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом на своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», – заявил Богомаз. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте событий, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые проверки.

    Ранее, в 00:54 мск, Богомаз уже сообщал об уничтожении еще двух беспилотников в небе над Брянской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут. Воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями. В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки.

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