2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.0 комментариев
Неизвестные похитили фуру с 400 бочками Guinness на фоне дефицита в Британии
На фоне предновогоднего дефицита пива Guinness в Британии, вызванного его популярностью среди поколения Z, неизвестные похитили фуру с 400 бочками стаута, предназначенными для пабов.
Неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness в Британии, передает Guardian. По данным издания, грузовик, перевозивший 400 50-литровых бочонков, был украден со склада в середине декабря. Ограду логистического центра в Нортгемптоншире преступники преодолели, забрав фуру, предназначенную для пабов накануне праздников.
Дефицит Guinness в Великобритании стал заметен в преддверии Рождества. Пабы начали ограничивать продажу напитка, а супермаркеты столкнулись с риском пустых полок. Ситуация усугубляется популярностью Guinness среди поколения Z, для которых пинта пива стала стильным аксессуаром в соцсетях.
Компания Diageo, занимающаяся производством Guinness в Дублине, за последние годы усилила маркетинговые кампании, что привело к росту спроса. Повышенная популярность стаута привела к нехватке продукта в Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2022 года крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, выпускающий Guinness, Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan и другие бренды, остановил отгрузку продукции и продажу в России, прекратив работу в стране.
А 15 лет назад крупный пожар охватил складское здание пивоваренной компании Diageo, которой принадлежит марка Guinness, в Дублине.