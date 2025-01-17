Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.13 комментариев
Британия решила отправить курсантов на Украину для перенимания опыта ВСУ
Британия начала отправку курсантов на Украину и обучение украинских офицеров
Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для перенимания военного опыта и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.
Великобритания планирует отправлять на Украину своих курсантов для обмена опытом с вооруженными силами Украины (ВСУ), передает РИА «Новости».
Это стало частью соглашения между странами, в рамках которого украинские курсанты будут обучаться в Королевской военной академии в Сандхерсте. Ожидается, что данное сотрудничество поможет развивать будущих военных лидеров.
В заявлении офиса британского премьера и министерства обороны подчеркивается, что британские курсанты смогут посещать учебные заведения на Украине, где они будут получать знания и опыт от украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое предусматривает военную помощь. После этого депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил Владимира Зеленского в сдаче в добровольное рабство. Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.