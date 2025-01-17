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Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
Москва обеспокоена военным сотрудничеством Лондона и Киева на Азовском море
Москва намерена проанализировать ход реализации соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за реализацией соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, передает ТАСС.
«Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», – подчеркнул он.
Песков также отметил, что Азовское море является внутренним морем России, в связи с чем сотрудничество Украины и Британии в этой зоне вызывает вопросы у Кремля.
Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ.
Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.
Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь. Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.
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