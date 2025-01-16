Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом

Лондон согласовал с Киевом соглашение о «столетнем партнерстве» для «морской безопасности»

Tекст: Александра Юдина

По данным британского правительства, соглашение направлено на укрепление связей в области безопасности и военного сотрудничества между Британией и Украиной, а также на сдерживание России в регионах Балтийского, Черного и Азовского морей, передает РБК.

Стармер подчеркнул важность этого соглашения, заявив, что оно выведет дружбу между двумя странами на новый уровень. Он отметил, что Лондон и Киев стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство углубит отношения как в военной, так и невоенной сферах.

Ожидается, что в ходе визита в Киев премьер-министр также обсудит будущую военную поддержку Украины, включая возможность участия Британии в миротворческой миссии. Помимо этого, он намерен объявить о выделении 40 млн фунтов стерлингов на восстановление экономики Украины.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин, на фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу для того, чтобы показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, а также укрепить свою репутацию, юридически закрепив интересы Британии.

Напомним, Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.