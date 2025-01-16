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    16 января 2025, 20:25 • В мире

    Украина подписалась под статусом британской колонии

    Британия закрепила колониальный статус Украины на 100 лет

    Украина подписалась под статусом британской колонии
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Украина и Британия подписали очередное соглашение – на этот раз столетнее. Из него следует, что Лондон намерен увеличить свою военно-морскую активность в акватории Черного моря и наращивать военную поддержку Украины. С другой стороны, как отмечают эксперты, общий характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер, находящийся с визитом в Киеве, подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами. «Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», – заявил украинский лидер.

    Соглашение и дополнение к нему направлены на углубление отношений в оборонной сфере и предусматривает военную и финансовую помощь Украине, которая получит 3 млрд долларов из замороженных российских активов. Также Британия станет ключевым партнером для украинского энергетического сектора. Кроме того, будет расширена подготовка украинских военных.

    Вдобавок Лондон предоставит Украине 150 стволов артиллерии, а также некую новую мобильную систему ПВО. По словам главы британского правительства, характеристики системы будут «соответствовать нуждам Украины», передает ТАСС.

    Ранее в сообщении британского правительства говорилось, что договор укрепит военное сотрудничество в области морской безопасности посредством новой структуры для укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей «и сдерживания продолжающейся российской агрессии».

    Позже из документов стало понятно, что Лондон попытается с помощью Украины еще больше усилить свое присутствие в Черном море, так как противостоявние с Россией в регионе – давняя английская геополитическая традиция. Из дополнения к соглашению следует, что ВМС Украины вместе с ВМС Британии намерены действовать в составе объединенных группировок войск (флотилий) «там, где это будет уместно».

    С другой стороны, Лондон и британский бизнес получат максимально комфортные условия работы на Украине, в том числе в сфере энергетики. Также в документах анонсирована «поддержка проектов по закрытию шахт в угольных регионах Украины» и «поддержка разработки украинской стратегии относительно критически полезных ресурсов».

    Впрочем, не обошлось и без дипломатических курьезов.

    В последнем разделе соглашения отмечено, что Зеленский и Стармер подписали договор в двух экземплярах – на английском и украинском языках, и «оба текста являются равноаутентичными». Но в случае возникновения разногласий «английский текст имеет преобладающую силу». Таким образом текст документа на мове понижен в статусе, что ярко характеризует отношение Лондона к Украине.   

    Военный аналитик Борис Рожин также напомнил, что переговоры Украины и Британии по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об этом Дэвид Кэмерон, на тот момент глава МИД. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией политической линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

    Сам договор спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации территории Украины. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

    «Тем не менее, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. «Зеленский в договоре тоже заинтересован: по его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник.

    «По сути, Украина подписалась на статус колонии.

    О том, какие «инвестиции» с собой приносит Лондон, могли бы неплохо рассказать индийцы, китайцы, или африканцы – жители стран, из которых Британская империя столетиями сосала кровь», – напомнил военкор, член СПЧ Александр Коц.

    «И вот теперь англичанка за какие-то три миллиарда в год надеется застолбить за собой украинские недра и таящиеся в них полезные ископаемые. Лондон привычно готовится к большому дербану. А Зеленский и рад – надо же, мы теперь с белым господином друзья на века! Кстати, Стармер стал четвертым британским премьером, пожавшим Зеленскому руку. Предыдущие три после этого ушли в отставку», – сыронизировал военкор.

    В то же время политолог Владимир Корнилов не исключает, что в будущем об этом соглашении все забудут, «как все забыли о соглашениях о гарантиях безопасности, заключенных Украиной с рядом стран в прошлом году». Но это не помешает Британии использовать Украину «как сырьевой придаток и колонию».

    «Все равно судьбу Украины будут определять лидеры России и США. Что и кому может обещать Кир Стармер в столетней перспективе, если он сам не уверен в своих перспективах? То же самое касается и Зеленского, который еще в мае прошлого года утратил полномочия на подписание каких-либо договоров», – отметил Корнилов.

    В свою очередь украинский политолог Кость Бондаренко назвал подписание договора «художественным приемом», который отвечает законам сценического жанра и пиара – «красиво, ярко, громко». «Как историк, могу сказать: нет ничего более краткосрочного, чем «столетние» или «вечные» договора», – напомнил он.

    «Представьте, что некий договор Великобритания подписала с некоей страной 100 лет назад, в начале 1925 года. За это время в Британии сменились пять монархов и 24 премьер-министра, Британия пережила Вторую мировую, семь экономических кризисов, лишилась колоний, перестала быть империей. Много ли договоров, подписанных Лондоном в 1925 году, не потеряли свою актуальность?» – задается вопросом эксперт.

    Однако в основе этого документа политолог видит «попытку антитрамповской коалиции привязать Зеленского, превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах». Это договор о продолжении войны, не взирая на то, что Трамп и Путин могут договориться о начале процесса деэскалации. И это договор о том, что украинская «партия войны» окончательно переходит под протекторат Лондона», – заключил Бондаренко.

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