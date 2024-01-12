Эксперт: Британия не собирается воевать за Украину

Политолог Нечаев объяснил цели Британии при подписании соглашения по безопасности с Украиной

Tекст: Олег Исайченко

«Я подробно изучил соглашение между Украиной и Британией о сотрудничестве в сфере безопасности на языке оригинала. В основном это общие слова про поддержку территориальной целостности Украины и ее курса на вступление в НАТО. Это же касается поддержки военных структур противника по всем остальным направлениям, кроме морской составляющей», – отмечает Алексей Нечаев, киевский политолог.

По его словам, Британия возглавит коалицию, цель которой – сделать Украину «полноценным контрибутором морской безопасности до 2035 года». «Речь идет, конечно же, о Черном и Азовском морях. По военно-морскому сотрудничеству действительно стоит ожидать наращивания контактов и множества совместных проектов, – продолжил эксперт. – Лондон мечтает нанести ЧФ РФ «функциональное поражение» и, как следствие, лишить Россию экспортных маршрутов, которые завязаны на сотрудничество Москвы со странами Глобального Юга».

Кроме того, противостояние с Россией на Черном море – «давняя английская геополитическая традиция» Лондона. «Сегодня на это направлена вся активность украинских военных структур в акватории Черного моря. На это же направлена передача Британией безэкипажных катеров и прочих морских дронов, с помощью которых противник время от времени совершает болезненные для России теракты», – считает спикер.

Собеседник прогнозирует, что Британия не собирается воевать за Украину «и тем более воевать вместо Украины». «Гарантиями безопасности» это соглашения назвать нельзя. Более того, само слово «гарантия» в документе встречается лишь раз, где Украина гарантирует Британии защиту ее технологий и интеллектуальной собственности. А вот создавать России проблемы в акватории Черного моря – это пожалуйста», – пояснил политолог.

Реакция России на планы Британии должна быть соответствующей, подчеркивает эксперт: от интенсивного развития морской авиации и гидроакустических систем на кораблях до создания собственной линейки морских дронов. «Лишение противника выхода к морю тоже не помешает, равно как и создание проблем для Лондона в регионах, где у него есть особые интересы», – подытожил Нечаев.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский и Риши Сунак, который прибыл с неанонсированным визитом в Киев, подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Таким образом, Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной договор о гарантиях безопасности.

Срок действия договора, который стороны называют «историческим», десять лет, он состоит из девяти частей. В частности, речь идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией.

Как отмечает РИА «Новости», ни в одном из пунктов не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. «Королевство будет поощрять свою оборонную промышленность работать с Украиной для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Соединенного королевства на Украине… Участники будут работать вместе над сотрудничеством в сфере разведки и безопасности», – написано в документе.