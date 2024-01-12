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    Азербайджан начинает пересмотр армянских границ
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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 17:57

    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности

    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (41)
    12 января 2024, 15:59
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.

    Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

    «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

    Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Коментарии (44)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 19:28
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    Глава государства отметил, что к тем же, кто оказался за границей, у него «есть вопросы». Он отметил, что служба на территории Украины обязательна для всех жителей, и не только на фронте, передает ТАСС.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (46)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

    Коментарии (12)
    12 января 2024, 03:42
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Коментарии (47)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 14:34
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское общество устало от конфликта, в военной среде начинает нарастать дефицит личного состава, заявил французской газете Le Monde начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС. Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.

    Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».

    Коментарии (19)
    12 января 2024, 07:15
    На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин

    Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.

    По его словам, на Украине есть достаточно людей, но ВСУ не провели хорошую кампанию по мобилизации и приоритетом для украинского правительства сейчас должно стать привлечение этих молодых мужчин женщин, передает РИА «Новости».

    Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ, например, в артиллерии, инженерных или танковых войсках.

    Он подчеркнул также, что Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, находящихся в Польше, Румынии и Германии.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 12:10
    В Британии рассказали о шоке в НАТО после ударов России по Украине

    Британский аналитик Меркурис заявил, что массированные удары ВС России по Украине вызвали шок в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО, заявил на YouTube-канале The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

    По его словам, в течение трех недель прошли три серии мощных авиаударов, которые оказались абсолютно разрушительными и вызвали шок во всем Североатлантическом альянсе, передает РИА «Новости».

    Меркурис отметил, что российские удары свели на нет усилия НАТО – имеются в виду поставки альянса трети собственных зенитных ракет и лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны Украины.

    «Даже Зеленский (президент Украины Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) признает, что ПВО Украины находится на грани истощения», – заключил он.

    Ранее аналитик заявил, что массированные авиаудары России привели к катастрофическим последствиям на Украине.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 13:36
    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток

    Сенатор Долгов: Байдену нужны провокации на Ближнем Востоке для поднятия рейтинга

    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь миротворческими заявлениями, США в очередной раз пытаются навязать свою гегемонию Ближнему Востоку. Между тем именно Вашингтон всегда являлся главным дестабилизирующим фактором в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

    «Очередной разгоревшийся конфликт ничего общего со свободой судоходства не имеет. Вся кампания американцев в отношении хуситов преследует только одну цель. Это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке. Делается это на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов», – говорит сенатор Константин Долгов.

    «При этом сама по себе ситуация в Йемене развивается уже не первый год. И американцы раньше палец о палец не ударили, чтобы действительно решить проблему или хотя бы поспособствовать ее урегулированию. В целом вся напряженность на Ближнем Востоке – это следствие планов и действий Вашингтона», – убежден парламентарий.

    «Более того, даже сейчас их идеи по якобы урегулированию не имеют ничего общего с реальным желанием разрешить имеющиеся вопросы. Им нужна контролируемая нестабильность для реализации собственных эгоистичных замыслов. Другое дело, что эта нестабильность уже давно вышла из-под контроля США. Логика британцев тоже понятна – у них свои «игры» на Ближнем Востоке», – акцентирует собеседник.

    «Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта, они могли бы для начала задействовать дипломатические каналы. Также можно было усилить охрану торговых судов, как это делось у берегов Сомали. То есть международная правовая основа существует. Но только Вашингтон ею не пользуется», – объяснил

    «Между тем мы уже видим, как в Америке и ряде других стран проходят протесты в связи с этими ударами. Недовольна и большая доля политического истеблишмента США, поскольку Байден принял решение о начале операции в обход Конгресса», – рассуждает спикер.

    «И это обязательно скажется на его рейтингах. Но стоит понимать, что глава Штатов вынужден переключать внимание американцев от провалов как во внутренней политике, так и на Украине. И теперь необходимы провокации, которые позволят президенту переизбраться», – заключил Долгов.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 10:43
    В Госдуме цитатой из Станиславского ответили на заявление США о прекращении помощи Киеву

    Депутат Госдумы Ивлев прокомментировал цитатой Станиславского заявление США о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отреагировал на заявление США о прекращении помощи Киеву.

    «Пока по Станиславскому (театральный режиссер Константин Станиславский – прим ВЗГЛЯД): «Не верю!», цитирует его РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что мировая практика уже показала, как ловко в США «умеют наводить туман войны».

    В этой связи, по мнению депутата, могут появиться на свет новые программы помощи, найдутся и дополнительные финансы.

    При этом Ивлев подчеркнул, что это возможно только в том случае, если это будет выгодно самим Штатам.

    В заключение депутат от Крымского региона заметил, что остановка в предоставлении помощи могла бы послужить закономерным шагом и уроком для правительства Киева, предавшего интересы украинцев ради Запада.

    Накануне Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину в связи с отсутствием бюджета на такие программы.

    Газета The New York Times сообщала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    11 января 2024, 21:41
    Госдеп выразил разочарование позицией Венгрии по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США разочарована позицией Будапешта по Украине и считает ее неконструктивной, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, в США разочарованы тем, что премьер-министр Венгрии решил держаться в ЕС «в одиночку», подвергая сомнению, следует ли оказывать помощь Украине, передает ТАСС.

    «Полагаю, что это дело в действительности надо уладить самой Европе», – отметил О’Брайен. Также от Венгрии в США ожидают в ближайшее время шагов, направленных на завершение процесса вступления Швеции в НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, на каких условиях Венгрия согласится снять вето на помощь Украине.

    Коментарии (2)
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    США неожиданно в своей статистике показали, что в прошлом году закупали российскую нефть. При этом никаких официальных объяснений, как такое стало возможным, не последовало. США специально разрешили ввоз российской нефти или она случайно попала в страну – и теперь перевозчику грозит тюрьма? Если США сами разрешили импорт нефти из России, то с какой целью? Подробности

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    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно. Подробности

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    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

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    США разожгли на Ближнем Востоке новый военный конфликт

    США и Британия нанесли массовые авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Атака уже вызвала бурную реакцию как в мировом сообществе, так и в самих Штатах. Хуситы в ответ пригрозили Вашингтону и Лондону серьезными последствиями. Зачем Байдену очередной конфликт на Ближнем Востоке и чем обострение обернется для всего региона? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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