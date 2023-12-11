  • Новость часаСейм Польши выбрал Дональда Туска на пост премьера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США исследовали коронавирусы у летучих мышей на Украине и в Грузии до пандемии
    Bloomberg назвал «новый приют» для миллиардеров
    В Германии испугались мощного российского оружия
    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
    Путин пообещал расширить Арктическую ипотеку для участников СВО
    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС
    Парламент Финляндии принял решение по консульству РФ на Аландских островах
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    27 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    7 комментариев
    11 декабря 2023, 21:10

    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Эксперты оценили риски для ЧФ РФ со стороны «морской коалиции» Британии и Норвегии с Украиной

    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия?

    Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон уже объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Офис Зеленского должен приобрести суда через экспортно-кредитное агентство Британии.

    Лондон рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».

    Также заявляется, что коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

    Отметим, что подобные «коалиции» создаются не впервые. Например, ранее Британия и Нидерланды договорились о создании «авиационной коалиции», которая предполагала передачу ВСУ самолетов F-16 и обучение украинских пилотов. Позже к ним присоединились другие страны, однако до поставок авиатехники дело так и не дошло. 

    Параллельно с этим западные страны формировали и «танковую коалицию» для Украины, однако все достижения этого сообщества, несмотря на внушительные поставки бронетехники в интересах ВСУ, были в значительной мере уничтожены российскими военными в ходе неудачного для противника контрнаступления.

    Однако с «морской коалицией», которую создают Британия и Норвегия, все выглядит не так однозначно. По мнению экспертов, Лондон и Осло займутся не столько поставками надводных кораблей, сколько сосредоточат свои усилия на передаче ВМС Украины морских безэкипажных катеров (БЭК), поскольку британцы и норвежцы лидируют в НАТО по разработке данных систем.

    Кроме того, противостояние с Россией на Черном море – давняя английская геополитическая традиция, которая в разные эпохи реализовывалась то напрямую, то через Турцию и других региональных игроков, а теперь и через Украину. Также известно, что офис Зеленского и лондонские стратеги буквально мечтают «выгнать Россию с Черного моря» или нанести ей «функциональное поражение».

    «К инициативе Британии и Норвегии, которые решили возглавить «коалицию по морским возможностям Украины», следует отнестись серьезно. На данный момент заявлено о передаче противнику двух тральщиков типа Sandown. Это достаточно старые корабли, но они оснащены современным оборудованием для борьбы с минами. Эта поставка может оказаться только вершиной айсберга», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Передача надводных кораблей Украине не так опасна, поскольку Россия располагает эффективными средствами борьбы с ними. В частности, наши РЛС, в том числе установленные на самолетах, могут легко засечь цель, которая позже уничтожается ракетой. Поэтому Запад, скорее всего, сосредоточится на поставках подводных аппаратов, которые обнаружить гораздо сложнее», – отмечает собеседник.

    «Опасность таких аппаратов заключается в том, что они способны наносить удары по нашим кораблям и инфраструктуре, расположенной в Черном море, а также ставить минные заграждения. Кроме того, Британия может осуществлять поставки тайно», – подчеркивает он.

    «Поэтому для борьбы с потенциальной угрозой желательно усилить Черноморский флот России. В частности, нам необходимы корабли для уничтожения подводных целей, а также новые противоминные тральщики. Эти меры позволят обезопасить акваторию от действий противника», – акцентировал Климов.

    «Эта коалиция, скорее всего, будет оказывать помощь безэкипажными катерами, в том числе и подводными.

    Британия является одним из пионеров в этой области. Она уже поставляла на Украину такую технику как в целом виде, так и в качестве деталей для сборки на местах. Также Лондон обучает бойцов противника, которые будут управлять данными аппаратами», – прогнозирует капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Норвегия также активно разрабатывает безэкипажные катера и может помочь Британии в поставках подводных аппаратов. Кроме того, Осло имеет большой опыт морских подрывных работ, что позволяет готовить диверсантов противника. Помимо этого, обе страны способны вести разведку акватории, что может быть использовано против России», – акцентирует эксперт.

    «Для обнаружения безэкипажных подводных катеров используются гидроакустические системы, после чего найденная цель уничтожается с помощью реактивно-бомбовых установок, расположенных на кораблях. Данные средства у нашего Черноморского флота есть, поэтому «морская коалиция» обернется неудачей, как «авиационная» и «танковая» ранее». Но к противостоянию с этой коалицией нужно активно готовиться», – добавляет Дандыкин.

    В то же время Климов напомнил о существовании трех типов БЭК, с которыми России предстоит вести борьбу в акватории Черного моря. «Первый – надводный. С ним бороться легче всего, поскольку катер виден, он легко обнаруживается и может быть легко расстрелян с борта нашего корабля», – пояснил эксперт.

    «Второй тип – полупогружной, он в любом случае хотя бы немного торчит из воды. Благодаря этому его довольно просто обнаружить с того же противолодочного самолета Ил-38Н, который способен засекать катера на довольно больших дистанциях и затем поражать их», – указал Климов.

    «Третий тип – самый сложный с точки зрения противостояния – это полностью погружные БЭК. Сразу скажу, что существуют станции РЛС, которые видят такие объекты. Но наиболее эффективными будут новые гидроакустические системы, которые на данный момент у нас в дефиците»,

    – обращает внимание собеседник. «Также могут быть эффективны реактивно-бомбовые установки. Несмотря на малый размер погружных катеров, система способна их засечь и ликвидировать. Но тогда система должна работать в связке с высокочастотной станцией, которая будет отвечать за обнаружение малоразмерных объектов», – приводит пример капитан.

    «Помимо этого, есть хорошая практика сбрасывания глубинных бомб со скоростного катера, ведь дрон двигается довольно медленно. Но в данной части нашему флоту потребуется дополнительная модернизация и дооснащение лодок бомбосбрасывателями», – рассуждает Климов.

    Эксперт акцентирует: военному руководству России придется принимать оперативные и взвешенные решения в части борьбы с погружными БЭК. «Если мы сейчас признаем всю степень потенциальной опасности, то риски могут быть минимизированы. И для начала необходимо провести ревизию имеющихся на наших кораблях систем, о которых я говорил выше, а затем закупить новые и заменить их», – заключил он.

    Главное
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам военных действий
    Сейм Польши начал процедуру смены правительства страны
    Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы
    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    Мэр Казани призвал стирать пакеты для сокращения потребления пластика
    Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские жители начинают мстить латвийскому государству

    «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат. Русские стали «голосовать ногами», то есть попросту бежать из Латвии, которая и без того переживает демографический кризис. За ними иногда бегут даже этнические латыши – и более того, разжигаемая Латвией этническая ненависть стала приводить к трагедиям. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............