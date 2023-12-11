Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

Эксперты оценили риски для ЧФ РФ со стороны «морской коалиции» Британии и Норвегии с Украиной

Tекст: Илья Абрамов

Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон уже объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Офис Зеленского должен приобрести суда через экспортно-кредитное агентство Британии.

Лондон рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».

Также заявляется, что коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

Отметим, что подобные «коалиции» создаются не впервые. Например, ранее Британия и Нидерланды договорились о создании «авиационной коалиции», которая предполагала передачу ВСУ самолетов F-16 и обучение украинских пилотов. Позже к ним присоединились другие страны, однако до поставок авиатехники дело так и не дошло.

Параллельно с этим западные страны формировали и «танковую коалицию» для Украины, однако все достижения этого сообщества, несмотря на внушительные поставки бронетехники в интересах ВСУ, были в значительной мере уничтожены российскими военными в ходе неудачного для противника контрнаступления.

Однако с «морской коалицией», которую создают Британия и Норвегия, все выглядит не так однозначно. По мнению экспертов, Лондон и Осло займутся не столько поставками надводных кораблей, сколько сосредоточат свои усилия на передаче ВМС Украины морских безэкипажных катеров (БЭК), поскольку британцы и норвежцы лидируют в НАТО по разработке данных систем.

Кроме того, противостояние с Россией на Черном море – давняя английская геополитическая традиция, которая в разные эпохи реализовывалась то напрямую, то через Турцию и других региональных игроков, а теперь и через Украину. Также известно, что офис Зеленского и лондонские стратеги буквально мечтают «выгнать Россию с Черного моря» или нанести ей «функциональное поражение».

«К инициативе Британии и Норвегии, которые решили возглавить «коалицию по морским возможностям Украины», следует отнестись серьезно. На данный момент заявлено о передаче противнику двух тральщиков типа Sandown. Это достаточно старые корабли, но они оснащены современным оборудованием для борьбы с минами. Эта поставка может оказаться только вершиной айсберга», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Передача надводных кораблей Украине не так опасна, поскольку Россия располагает эффективными средствами борьбы с ними. В частности, наши РЛС, в том числе установленные на самолетах, могут легко засечь цель, которая позже уничтожается ракетой. Поэтому Запад, скорее всего, сосредоточится на поставках подводных аппаратов, которые обнаружить гораздо сложнее», – отмечает собеседник.

«Опасность таких аппаратов заключается в том, что они способны наносить удары по нашим кораблям и инфраструктуре, расположенной в Черном море, а также ставить минные заграждения. Кроме того, Британия может осуществлять поставки тайно», – подчеркивает он.

«Поэтому для борьбы с потенциальной угрозой желательно усилить Черноморский флот России. В частности, нам необходимы корабли для уничтожения подводных целей, а также новые противоминные тральщики. Эти меры позволят обезопасить акваторию от действий противника», – акцентировал Климов.

«Эта коалиция, скорее всего, будет оказывать помощь безэкипажными катерами, в том числе и подводными.

Британия является одним из пионеров в этой области. Она уже поставляла на Украину такую технику как в целом виде, так и в качестве деталей для сборки на местах. Также Лондон обучает бойцов противника, которые будут управлять данными аппаратами», – прогнозирует капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Норвегия также активно разрабатывает безэкипажные катера и может помочь Британии в поставках подводных аппаратов. Кроме того, Осло имеет большой опыт морских подрывных работ, что позволяет готовить диверсантов противника. Помимо этого, обе страны способны вести разведку акватории, что может быть использовано против России», – акцентирует эксперт.

«Для обнаружения безэкипажных подводных катеров используются гидроакустические системы, после чего найденная цель уничтожается с помощью реактивно-бомбовых установок, расположенных на кораблях. Данные средства у нашего Черноморского флота есть, поэтому «морская коалиция» обернется неудачей, как «авиационная» и «танковая» ранее». Но к противостоянию с этой коалицией нужно активно готовиться», – добавляет Дандыкин.

В то же время Климов напомнил о существовании трех типов БЭК, с которыми России предстоит вести борьбу в акватории Черного моря. «Первый – надводный. С ним бороться легче всего, поскольку катер виден, он легко обнаруживается и может быть легко расстрелян с борта нашего корабля», – пояснил эксперт.

«Второй тип – полупогружной, он в любом случае хотя бы немного торчит из воды. Благодаря этому его довольно просто обнаружить с того же противолодочного самолета Ил-38Н, который способен засекать катера на довольно больших дистанциях и затем поражать их», – указал Климов.

«Третий тип – самый сложный с точки зрения противостояния – это полностью погружные БЭК. Сразу скажу, что существуют станции РЛС, которые видят такие объекты. Но наиболее эффективными будут новые гидроакустические системы, которые на данный момент у нас в дефиците»,

– обращает внимание собеседник. «Также могут быть эффективны реактивно-бомбовые установки. Несмотря на малый размер погружных катеров, система способна их засечь и ликвидировать. Но тогда система должна работать в связке с высокочастотной станцией, которая будет отвечать за обнаружение малоразмерных объектов», – приводит пример капитан.

«Помимо этого, есть хорошая практика сбрасывания глубинных бомб со скоростного катера, ведь дрон двигается довольно медленно. Но в данной части нашему флоту потребуется дополнительная модернизация и дооснащение лодок бомбосбрасывателями», – рассуждает Климов.

Эксперт акцентирует: военному руководству России придется принимать оперативные и взвешенные решения в части борьбы с погружными БЭК. «Если мы сейчас признаем всю степень потенциальной опасности, то риски могут быть минимизированы. И для начала необходимо провести ревизию имеющихся на наших кораблях систем, о которых я говорил выше, а затем закупить новые и заменить их», – заключил он.