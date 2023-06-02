В Киеве заявили о присоединении к «авиационной коалиции» восьми стран Европы

В так называемую авиационную коалицию, которая поставит Украине боевую авиацию, вошли восемь стран Европы, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква изданию «Европейская правда».

По его словам, основа коалиции из восьми стран уже оформилась. При этом в Киеве ожидают, что скоро этих стран будет больше, передает ТАСС.

К коалиции присоединились Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Жовква добавил, что с президентом Франции Эммануэлем Макроном даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу.

Он уточнил, что договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения по вопросам объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне.

Напомним, премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте сообщили о создании «международной коалиции» для предоставления истребителей Киеву. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что нужно предпринять России, чтобы противостоять этой угрозе.