Где Украина спрячет от России истребители F-16

Эксперты спрогнозировали схемы размещения истребителей F-16 на Украине

США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил на этой неделе, что истребители-бомбардировщики F-16 после передачи Киеву от западных стран будут базироваться на Украине. Так он ответил на вопрос о возможности размещения этих самолетов на территории одной из стран – членов Североатлантического альянса.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «очень хорошей идеей» решение G7 об отправке на Украину истребителей F-16. По его словам, в нескольких странах ведется подготовка украинских летчиков для полетов на самолетах – и Киев скоро получит их в свое распоряжение.

Впервые о согласии США на поставку истребителей Украине стало известно в конце прошлой недели. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. Сам Байден объявил на саммите «Большой семерки» в Хиросиме, что США присоединятся к коалиции F-16.

После завершения саммита премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте объявили, что они договорились о создании «международной коалиции» для предоставления истребителей Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил по этому поводу, что Вашингтон ужесточил подход в рамках подготовки к отправке киевскому режиму истребителей F-16. По его словам, Соединенные Штаты полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине. Посол допустил, что эти истребители станут взлетать «с натовских аэродромов», управляемые иностранными «добровольцами».

В экспертной среде считают, что вопрос передачи F-16 Украине уже решен, осталось лишь уточнить сроки поставок и их количественные характеристики. «Я думаю, на Украине уже существует инфраструктура, авиационные базы и аэродромы, готовые принять F-16 в небольших количествах. Взлетно-посадочные полосы подходят по длине и ширине, по прочности бетона, заправочным стоянкам», – отмечает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он не исключает, что

проблемой для передачи F-16 могут быть технические моменты «инфраструктурного характера»,

такие как система электросиловых кабелей, которые по номенклатуре необходимы истребителям. «Для западной техники очень важно электрообеспечение, заправка топливом, газами, в том числе азотом, кислородом и в некоторых случаях водородом. Это различные штуцеры, вилки. В США подходы, техническое исполнение и технологии другие», – поясняет Попов.

«При этом я не думаю, что Украину кто-то готовил к приему десятков F-16. Страна не может быть подготовлена в условиях постоянной бомбардировки и наносимых нами периодических атак. Мы ежемесячно один-два раза бьем по аэродромам. А в последние месяцы осуществляем даже массированные налеты, в том числе в ночное время», – отметил Попов.

По его словам, в первую очередь под российские удары попадают взлетно-посадочные полосы, склады с горюче-смазочными материалами, арсеналы хранения, ремонта и распределения авиационно-ракетно-бомбовых систем и вооружений. «Попробуйте в этих условиях сбалансированно организовать все и сделать. Это стоит очень дорого и начинать готовиться надо было с начала года, а может быть и раньше», – говорит эксперт.

По мнению собеседника, американцам придется доставлять на Украину различное оборудование, делать переходники, трансформаторы и прочие технические устройства. «США придется везти на Украину технику аэродромного обеспечения F-16. И вопрос в том, какие получатся затраты, если, допустим, Киеву передадут два десятка F-16... Каким образом они будут организовывать, обслуживать, обеспечивать и готовить самолеты к каждому боевому вылету? Это значительная головная боль. Да, она решаема, но не так быстро, не сегодня», – добавляет эксперт.

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Однако военный эксперт Юрий Кнутов не видит серьезной проблемы в создании инфраструктуры для приема и обслуживания F-16, который «способен взлетать и садиться на участке скоростных автомагистралей». «Я не сомневаюсь, что эти самолеты можно применять с существующих аэродромов. В качестве взлетно-посадочных полос используют даже дороги общего пользования, а в качестве мест базирования и обслуживания – населенные пункты. В свое время Египет поступал таким образом, их аэродромы обслуживания находились чуть ли не в берберских деревнях, засечь эти самолеты было сложно», – подчеркивает Кнутов.

Кроме этого, истребители F-16 ранее неоднократно прилетали на Украину и участвовали в совместных учениях, патрулировали небо во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году, приземлялись на местные аэродромы. По мнению собеседника, Украина может разместить по два-три истребителя на одном аэродроме и «таким образом их будет сложно обнаружить и уничтожить в местах базирования».

«Для противника главная проблема заключается в том, чтобы набрать нужное количество техников и механиков, которые будут обслуживать эти самолеты. Я думаю, что в приказном порядке начнут прикомандироваться военнослужащие стран НАТО», – предположил Кнутов.

Попов согласен, что Украине не хватает высококлассных специалистов, которые должны готовить F-16 к вылету. А для защиты западных истребителей от вероятных атак со стороны России могут использоваться капониры, а также массивные железно-бетонные укрытия арочного типа, которые существуют в стране с советских времен. «В последние годы эти строения были заброшены, их надо восстанавливать. Они находятся в условно работоспособном состоянии, сохранили свои прочностные характеристики», – напомнил генерал-майор.

Кнутов же убежден, что Украина не станет укрывать американские истребители в капонирах, которые «фактически выдают местонахождение самолета». «На сегодняшний день крылатые ракеты и другие средства поражения пробивают любой капонир. А вот если место стоянки будет замаскировано под склад или рабочий цех, то обнаружить его будет намного сложнее. Я вижу реальное использование этих самолетов именно с аэродромов на территории Украины. Подвоз топлива и боеприпасов тоже можно маскировать», – поясняет собеседник.

Попов также оценил вероятность базирования переданных Украине американских самолетов на аэродромах в Польше, Румынии или Словакии. По его словам, в случае использования дополнительных навесных баков с топливом, боевой радиус можно увеличить до 2,5 тыс. километров.

«Но функционально такие самолеты будут являться легкой мишенью на этапе маршрутного перелета

с полными заправленными баками, с подвешенными ракетами или бомбовым вооружением. В угрожаемый период они будут вынуждены сбрасывать эти баки, чтобы маневрировать и уходить от ракетных атак систем ПВО и истребительной авиации России», – считает он.

Если Украина начнет применять тактику интенсивных стрельб в составе массированных истребительных авиагрупп, то «мы будем использовать запуски гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов», которые будут подрываться в воздухе, создавая зону ограничения полетов». «Мы же понимаем, что это угроза для нас. F-16 – большой боевой потенциал. Среди легких истребителей это один из лучших мировых образцов авиационной техники», – признает эксперт.

России также придется дезорганизовывать использование воздушного пространства на подступах к линии соприкосновения. «F-16 не всегда будут иметь возможность красиво долететь до наших границ. А терять свои средства украинцы и натовцы будут достаточно интенсивно», – уверен Попов.

По его оценке, первые F-16 Украина получит в лучшем случае к осени или к концу года. Он убежден, что, скорее всего, первые машины будут размещать на оперативных аэродромах соседних с Украиной стран, прежде всего в восточной части Польши и Румынии, «поскольку нужно прикрыть оперативно-тактическую глубину – Одессу, Николаевскую и Херсонскую области, а также Львовщину, Киевскую и Волынскую области», – объясняет собеседник.

Кнутов добавляет, что боевой радиус F-16 составляет около 1,7 тыс. километров и теоретически этого хватит для совершения боевого вылета с заграничных аэродромов. «Наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 находятся в воздухе почти круглосуточно. Подобного рода взлеты и посадки с территории Польши, Словакии и Румынии также могут засекать наши спутники и РЛС большой дальности», – полагает эксперт.

Кнутов убежден, что «вряд ли мы равнодушно будем смотреть на то, что НАТО использует против нас авиацию». Для противостояния этим самолетам в небе над Украиной Россия может использовать Су-30, Су-35, зенитные комплексы С-300ПМ-2, С-350 «Витязь», С-400 и С-400В4. «Примерно полгода назад наш зенитно-ракетный комплекс большой дальности уничтожил украинский Су-27 на расстоянии примерно 300 километров. На сегодня это рекорд уничтожения боевых самолетов», – напомнил Кнутов.

Схожей точки зрения придерживаются и авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», которые полагают, что поставки F-16 – «это верхушка айсберга»: «Истребители – лишь наконечник копья, острие масштабной инфраструктуры войны.

Их невозможно просто приземлить где-нибудь на взлетной полосе под Киевом и оставить там, время от времени выпуская на боевые задания.

В целом, чтобы два с половиной десятка истребителей могли полноценно работать, их необходимо ежедневно обслуживать с помощью квалифицированного персонала, причем в большом количестве. Речь идет о сотнях и тысячах человек. Источники CNN утверждают, что подготовка технического персонала «может занять месяцы или годы в зависимости от уровня подготовки».

При этом один час полета F-16 требует 16 часов его обслуживания. Самолетам потребуется ремонт и перестройка всей аэродромной инфраструктуры. Как минимум на тех аэродромах, где эти F-16 будут базироваться. Им также нужны новые системы снабжения запчастями и ГСМ, системы связи и управления.

«Скорее всего, работа по созданию этой инфраструктуры на Украине или уже началась, или начнется в ближайшее время. Потому что без нее F-16 – просто красивая и бессмысленная картинка. Обнаружить и уничтожить всю эту инфраструктуру станет одной из главных задач российских Вооруженных сил. Нет сомнений, что и наша разведка, и наши высокоточные дальнобойные ракетные комплексы должны с этим справиться», – резюмируют авторы.