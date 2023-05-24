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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Где Украина спрячет от России истребители F-16

REUTERS
США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединённые вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...

Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
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России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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    Где Украина спрячет от России истребители F-16

    Эксперты спрогнозировали схемы размещения истребителей F-16 на Украине
    		  
    24 мая 2023, 08:18
    Фото: REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.

    Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил на этой неделе, что истребители-бомбардировщики F-16 после передачи Киеву от западных стран будут базироваться на Украине. Так он ответил на вопрос о возможности размещения этих самолетов на территории одной из стран – членов Североатлантического альянса.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «очень хорошей идеей» решение G7 об отправке на Украину истребителей F-16. По его словам, в нескольких странах ведется подготовка украинских летчиков для полетов на самолетах – и Киев скоро получит их в свое распоряжение.

    Впервые о согласии США на поставку истребителей Украине стало известно в конце прошлой недели. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. Сам Байден объявил на саммите «Большой семерки» в Хиросиме, что США присоединятся к коалиции F-16.

    После завершения саммита премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте объявили, что они договорились о создании «международной коалиции» для предоставления истребителей Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил по этому поводу, что Вашингтон ужесточил подход в рамках подготовки к отправке киевскому режиму истребителей F-16. По его словам, Соединенные Штаты полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине. Посол допустил, что эти истребители станут взлетать «с натовских аэродромов», управляемые иностранными «добровольцами».

    В экспертной среде считают, что вопрос передачи F-16 Украине уже решен, осталось лишь уточнить сроки поставок и их количественные характеристики. «Я думаю, на Украине уже существует инфраструктура, авиационные базы и аэродромы, готовые принять F-16 в небольших количествах. Взлетно-посадочные полосы подходят по длине и ширине, по прочности бетона, заправочным стоянкам», – отмечает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он не исключает, что

    проблемой для передачи F-16 могут быть технические моменты «инфраструктурного характера»,

    такие как система электросиловых кабелей, которые по номенклатуре необходимы истребителям. «Для западной техники очень важно электрообеспечение, заправка топливом, газами, в том числе азотом, кислородом и в некоторых случаях водородом. Это различные штуцеры, вилки. В США подходы, техническое исполнение и технологии другие», – поясняет Попов.

    «При этом я не думаю, что Украину кто-то готовил к приему десятков F-16. Страна не может быть подготовлена в условиях постоянной бомбардировки и наносимых нами периодических атак. Мы ежемесячно один-два раза бьем по аэродромам. А в последние месяцы осуществляем даже массированные налеты, в том числе в ночное время», – отметил Попов.

    По его словам, в первую очередь под российские удары попадают взлетно-посадочные полосы, склады с горюче-смазочными материалами, арсеналы хранения, ремонта и распределения авиационно-ракетно-бомбовых систем и вооружений. «Попробуйте в этих условиях сбалансированно организовать все и сделать. Это стоит очень дорого и начинать готовиться надо было с начала года, а может быть и раньше», – говорит эксперт.

    По мнению собеседника, американцам придется доставлять на Украину различное оборудование, делать переходники, трансформаторы и прочие технические устройства. «США придется везти на Украину технику аэродромного обеспечения F-16. И вопрос в том, какие получатся затраты, если, допустим, Киеву передадут два десятка F-16... Каким образом они будут организовывать, обслуживать, обеспечивать и готовить самолеты к каждому боевому вылету? Это значительная головная боль. Да, она решаема, но не так быстро, не сегодня», – добавляет эксперт.

    Однако военный эксперт Юрий Кнутов не видит серьезной проблемы в создании инфраструктуры для приема и обслуживания F-16, который «способен взлетать и садиться на участке скоростных автомагистралей». «Я не сомневаюсь, что эти самолеты можно применять с существующих аэродромов. В качестве взлетно-посадочных полос используют даже дороги общего пользования, а в качестве мест базирования и обслуживания – населенные пункты. В свое время Египет поступал таким образом, их аэродромы обслуживания находились чуть ли не в берберских деревнях, засечь эти самолеты было сложно», – подчеркивает Кнутов.

    Кроме этого, истребители F-16 ранее неоднократно прилетали на Украину и участвовали в совместных учениях, патрулировали небо во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году, приземлялись на местные аэродромы. По мнению собеседника, Украина может разместить по два-три истребителя на одном аэродроме и «таким образом их будет сложно обнаружить и уничтожить в местах базирования».

    «Для противника главная проблема заключается в том, чтобы набрать нужное количество техников и механиков, которые будут обслуживать эти самолеты. Я думаю, что в приказном порядке начнут прикомандироваться военнослужащие стран НАТО», – предположил Кнутов.

    Попов согласен, что Украине не хватает высококлассных специалистов, которые должны готовить F-16 к вылету. А для защиты западных истребителей от вероятных атак со стороны России могут использоваться капониры, а также массивные железно-бетонные укрытия арочного типа, которые существуют в стране с советских времен. «В последние годы эти строения были заброшены, их надо восстанавливать. Они находятся в условно работоспособном состоянии, сохранили свои прочностные характеристики», – напомнил генерал-майор.

    Кнутов же убежден, что Украина не станет укрывать американские истребители в капонирах, которые «фактически выдают местонахождение самолета». «На сегодняшний день крылатые ракеты и другие средства поражения пробивают любой капонир. А вот если место стоянки будет замаскировано под склад или рабочий цех, то обнаружить его будет намного сложнее. Я вижу реальное использование этих самолетов именно с аэродромов на территории Украины. Подвоз топлива и боеприпасов тоже можно маскировать», – поясняет собеседник.

    Попов также оценил вероятность базирования переданных Украине американских самолетов на аэродромах в Польше, Румынии или Словакии. По его словам, в случае использования дополнительных навесных баков с топливом, боевой радиус можно увеличить до 2,5 тыс. километров.

    «Но функционально такие самолеты будут являться легкой мишенью на этапе маршрутного перелета

    с полными заправленными баками, с подвешенными ракетами или бомбовым вооружением. В угрожаемый период они будут вынуждены сбрасывать эти баки, чтобы маневрировать и уходить от ракетных атак систем ПВО и истребительной авиации России», – считает он.

    Если Украина начнет применять тактику интенсивных стрельб в составе массированных истребительных авиагрупп, то «мы будем использовать запуски гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов», которые будут подрываться в воздухе, создавая зону ограничения полетов». «Мы же понимаем, что это угроза для нас. F-16 – большой боевой потенциал. Среди легких истребителей это один из лучших мировых образцов авиационной техники», – признает эксперт.

    России также придется дезорганизовывать использование воздушного пространства на подступах к линии соприкосновения. «F-16 не всегда будут иметь возможность красиво долететь до наших границ. А терять свои средства украинцы и натовцы будут достаточно интенсивно», – уверен Попов.

    По его оценке, первые F-16 Украина получит в лучшем случае к осени или к концу года. Он убежден, что, скорее всего, первые машины будут размещать на оперативных аэродромах соседних с Украиной стран, прежде всего в восточной части Польши и Румынии, «поскольку нужно прикрыть оперативно-тактическую глубину – Одессу, Николаевскую и Херсонскую области, а также Львовщину, Киевскую и Волынскую области», – объясняет собеседник.

    Кнутов добавляет, что боевой радиус F-16 составляет около 1,7 тыс. километров и теоретически этого хватит для совершения боевого вылета с заграничных аэродромов. «Наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 находятся в воздухе почти круглосуточно. Подобного рода взлеты и посадки с территории Польши, Словакии и Румынии также могут засекать наши спутники и РЛС большой дальности», – полагает эксперт.

    Кнутов убежден, что «вряд ли мы равнодушно будем смотреть на то, что НАТО использует против нас авиацию». Для противостояния этим самолетам в небе над Украиной Россия может использовать Су-30, Су-35, зенитные комплексы С-300ПМ-2, С-350 «Витязь», С-400 и С-400В4. «Примерно полгода назад наш зенитно-ракетный комплекс большой дальности уничтожил украинский Су-27 на расстоянии примерно 300 километров. На сегодня это рекорд уничтожения боевых самолетов», – напомнил Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживаются и авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», которые полагают, что поставки F-16 – «это верхушка айсберга»: «Истребители – лишь наконечник копья, острие масштабной инфраструктуры войны.

    Их невозможно просто приземлить где-нибудь на взлетной полосе под Киевом и оставить там, время от времени выпуская на боевые задания.

    В целом, чтобы два с половиной десятка истребителей могли полноценно работать, их необходимо ежедневно обслуживать с помощью квалифицированного персонала, причем в большом количестве. Речь идет о сотнях и тысячах человек. Источники CNN утверждают, что подготовка технического персонала «может занять месяцы или годы в зависимости от уровня подготовки».

    При этом один час полета F-16 требует 16 часов его обслуживания. Самолетам потребуется ремонт и перестройка всей аэродромной инфраструктуры. Как минимум на тех аэродромах, где эти F-16 будут базироваться. Им также нужны новые системы снабжения запчастями и ГСМ, системы связи и управления.

    «Скорее всего, работа по созданию этой инфраструктуры на Украине или уже началась, или начнется в ближайшее время. Потому что без нее F-16 – просто красивая и бессмысленная картинка. Обнаружить и уничтожить всю эту инфраструктуру станет одной из главных задач российских Вооруженных сил. Нет сомнений, что и наша разведка, и наши высокоточные дальнобойные ракетные комплексы должны с этим справиться», – резюмируют авторы.
     
     
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