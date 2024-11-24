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Сенатор Грэм пригрозил санкциями союзникам США за помощь в аресте Нетаньяху
Линдси Грэм пригрозил санкциями странам НАТО за помощь МУС в аресте Нетаньяху
Американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), выступил с предупреждением союзникам США. Он заявил, что Вашингтон может ввести санкции против стран, которые помогут МУС арестовать премьера Нетаньяху. В частности, Грэм отметил такие страны, как Канада, Британия, Германия и Франция, передает РИА «Новости».
В эфире телеканала Fox News Грэм подчеркнул: «Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции». Он заявил, что США должны предпринять решительные действия против стран, поддерживающих МУС, и стремиться «сокрушить экономику» этих государств.
При этом Грэм не уточнил, какие именно меры будут приняты.
Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.