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Меркель призвала Киев начать диалог с Россией
Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.
Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.
Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».
Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.