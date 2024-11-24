Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта

Tекст: Максим Попов

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.

Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.

Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».

Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.