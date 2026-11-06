Во Франции из-за угрозы взрыва экстренно сели четыре самолета

AFP: Во Франции экстренно посадили четыре самолета из-за угрозы взрыва

Tекст: Алексей Дегтярёв

Три самолета приземлились в парижском аэропорту Орли, а четвертый – в Бордо, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Все приземления прошли без происшествий, в настоящее время лайнеры обследуют саперы. «Ведется расследование с целью установления источника этих угроз, которые затронули всю Европу», – заявили в канцелярии Лекорню.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов в Европе.

В четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов.

Следовавший из Дублина в Рим пассажирский лайнер Airbus A320 направился на военную базу во Франции после сообщения о бомбе.