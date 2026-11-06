МВД напомнило подросткам правила защиты от аферистов

МВД: Надежные пароли помогут подросткам защититься от мошенников в интернете

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Соблюдение простых правил цифровой гигиены – защита персональных данных, надежные пароли, внимательность к подозрительным профилям и закрытым чатам – снижает риск попасть в ловушку», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МВД добавили, что при поступлении сомнительных предложений от неизвестных нужно немедленно прекратить общение и рассказать обо всем взрослым или полиции. Там напомнили, что в соответствии со статьей 31 УК РФ лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что для освобождения от ответственности недостаточно внутреннего решения «передумать», необходимо своевременно сообщить обо всем органам власти. Если подросток начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему стоит обратиться за помощью к правоохранителям, заключили в МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг транспортные полицейские задержали жителя Москвы, пытавшегося совершить теракт на железной дороге в Подмосковье по указанию телефонных мошенников.

В тот же день в Красноярске злоумышленники заставили школьника уйти из дома и похитили из сейфа деньги на 30 млн рублей.