Полиция в Париже разогнала участников акции протеста слезоточивым газом

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против манифестантов

Tекст: Мария Иванова

Полиция во французской столице применила слезоточивый газ и шумовые гранаты на акции протеста против снижения покупательной способности населения, передает ТАСС.

Инцидент произошел в конце маршрута манифестации у Порт-де-Шарантон на востоке Парижа, где радикально настроенные участники стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, которые в ряде французских городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

В прошлую субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни в Париже.

17 октября в ходе масштабных протестов во французском Сент-Этьене молодой человек лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты.