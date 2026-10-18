Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

Tекст: Вера Басилая

«С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.