Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

Tекст: Ольга Иванова

«На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.