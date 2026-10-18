С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.
«На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».
Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.
Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.
В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.