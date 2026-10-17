Полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже

BFMTV: В протестах против роста цен во Франции участвовали 500 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Во Франции проходят масштабные акции протеста против увеличения стоимости жизни, которые переросли в уличные беспорядки. К демонстрациям студентов и школьников присоединились фермеры, климатические активисты и бывшие участники движения «желтые жилеты», передает РИА «Новости».

В Париже стычки манифестантов с полицией начались на площади Республики еще до начала шествия. Агрессивно настроенные молодые люди стали забрасывать силовиков камнями, бутылками и петардами. В ответ правоохранительные органы применили шумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Позднее погромы переместились на бульвар Маджента. Примкнувшие к колонне хулиганы в черной одежде разбили витрины магазинов и банкоматы, а также подожгли автобусные остановки и припаркованные автомобили. В ходе столкновений несколько человек получили ранения.

В протестных акциях по всей стране приняли участие свыше 500 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV, который приводит данные профсоюза «Всеобщая конфедерация труда».

Стычки демонстрантов с полицией произошли также в Лионе, Лилле, Марселе и Ницце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля.

В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро.

Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.