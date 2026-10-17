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В Париже закрыли несколько станций метро из-за протестов
Минтранс Франции: В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро
Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что префектура полиции Парижа закрыла ряд станций метро в качестве меры предосторожности перед началом массовых акций протеста.
Власти французской столицы ограничили работу подземки на фоне ожидающихся в субботу масштабных демонстраций. «В Париже по требованию полицейской префектуры в качестве меры предосторожности закрыт ряд станций метро», – сообщил Табаро, передает РИА «Новости».
Глава ведомства добавил, что в связи с акциями наблюдаются затруднения в дорожном движении на нескольких автомобильных трассах.
По данным канала BFMTV, в субботних протестах в Париже примут участие от 30 тыс. до 60 тыс. демонстрантов, а по всей Франции ожидается до 170 тыс. протестующих. На улицы выйдут ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.
В МВД страны заявили, что по всей республике запланировано около 500 акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.
Во вторник Грета Тунберг присоединилась к акциям учащихся во Франции.
В понедельник протестующие заблокировали здания Сорбонны в Париже.