Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля
RTL: Протестующие против роста цен ворвались в мэрию Лилля и устроили погром
В Лилле группа протестующих против роста цен ворвалась в мэрию и устроила погром, сообщила французская радиостанция.
Участники демонстрации разбили стеклянные двери и проникли в здание через несколько входов, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.
По данным радиостанции, некоторые участники акции устроили погром в помещении, после чего скрылись. Спустя несколько минут в здание вошли сотрудники полицейского спецназа. В центре города происходят ожесточенные столкновения между манифестантами и полицией.
В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. В ряде случаев манифестации переросли в беспорядки. По состоянию на 15:00 по местному времени по всей стране были задержаны 272 человека, из них более 160 – в Париже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.
В тот же день манифестанты в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны.
Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.