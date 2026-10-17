Участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля

RTL: Протестующие против роста цен ворвались в мэрию Лилля и устроили погром

Tекст: Мария Иванова

Участники демонстрации разбили стеклянные двери и проникли в здание через несколько входов, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

По данным радиостанции, некоторые участники акции устроили погром в помещении, после чего скрылись. Спустя несколько минут в здание вошли сотрудники полицейского спецназа. В центре города происходят ожесточенные столкновения между манифестантами и полицией.

В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. В ряде случаев манифестации переросли в беспорядки. По состоянию на 15:00 по местному времени по всей стране были задержаны 272 человека, из них более 160 – в Париже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.

В тот же день манифестанты в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны.

Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.