Во французских городах начались столкновения школьников с полицией

Во Франции акции протеста школьников переросли в стычки с полицией

Tекст: Мария Иванова

Протестующие применили пиротехнику против полицейских, в ответ правоохранители использовали слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Так, телеканал TF1 сообщил о стычке перед лицеем имени Марии Кюри в Страсбурге, где собрались около ста учащихся. В Лионе, по информации Progres Lyon, полиция применила слезоточивый газ у лицея имени Ампера и на бульваре Лафайет. В городе подожгли финансовые учреждения. В Ренне протестующие подожгли мусорные баки перед лицеем имени Золя, из-за чего власти ограничили движение.

Ожидается, что в манифестациях примут участие до 200 тыс. человек.

По словам министра образования страны Эдуара Жеффре, во вторник из-за протестов закрыто около 200 лицеев, что меньше, чем в прошлые недели.

Массовые протесты старшеклассников во Франции продолжаются несколько недель. Учащиеся недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. В ходе беспорядков задержано более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к протестам французских школьников.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты во Франции с событиями в Минске.

В пятницу стала известна сумма ущерба от действий протестующих.