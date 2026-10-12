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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

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    12 октября 2026, 12:58 • Новости дня

    Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

    Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил текущие протесты школьников во Франции с протестами в республике в 2020 году и обвинил Запад в двойных стандартах.

    «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

    Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

    В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

    Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.

    9 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ с юмором прокомментировал место премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии фотографирования.

    Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.

    «Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.

    Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.

    Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.

    В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.

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    10 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкомитет по стандартизации Белоруссии запретил ввоз и реализацию в республике чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans из-за высокого содержания плесени.

    Белоруссия запретила продажу одного из сортов чая Greenfield Buckwheat & Cocoabeans. Такое решение принято Госкомитетом по стандартизации страны. Ввоз, обращение и реализация продукции запрещены с 10 октября, пишет ТАСС.

    В ведомстве отметили, что чайный напиток в пакетиках для разовой заварки не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В одном грамме продукта зафиксировано превышение содержания плесени, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.

    Действие документов об оценке соответствия чая будет прекращено, а продукт изъят из обращения. Производителем напитка выступает российское ООО «Орими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ранее Белоруссия запретила продажу детского питания «ФрутоНяня» из ЮАР. До этого в республике запретили гречку алтайского производителя.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    10 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа

    Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил фатальные для главы киевского режима Владимира Зеленского решения американского лидера, которые отдалили их и привели к высказыванию Дональда Трампа о необходимости нового президента на Украине.

    «Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.

    К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

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    9 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии в связи с атакой украинского беспилотника на белорусскую гражданку в Брянской области, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «Девятого октября 2026 года в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий», – цитирует Варанкова РИА «Новости».

    По его словам, поводом для вызова стала произошедшая в четверг атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В результате удара гражданке Белоруссии нанесены тяжелые увечья, ей потребовалась ампутация конечностей.

    Минск имеет основания рассматривать нападение как намеренное, так как принадлежность машины была очевидна, отметил Варанков. Временному поверенному вручили ноту протеста с предостережением от повторения подобных действий.

    Представитель ведомства подчеркнул, что ответственность за последствия полностью ложится на власти Украины. Он добавил, что Белоруссия оставляет за собой право на адекватные меры реагирования и призывает Киев прекратить эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Белоруссии назвал атаку беспилотника под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт. Пострадавшая гражданка республики лишилась конечностей.

    В воскресенье жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны украинских войск.

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    9 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции

    AFP: Ущерб от беспорядков школьников во Франции достиг 30 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Ущерб от беспорядков, сопровождающих акции протеста старшеклассников и студентов во Франции, достиг 30 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на данные Министерства образования Франции.

    Власти отмечают снижение интенсивности манифестаций, которые приобрели местный характер из-за региональной политизации и локальных проблем, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

    В пятницу из-за протестов было закрыто 141 учебное заведение, большинство из которых расположены в регионе Иль-де-Франс, на севере, западе страны и в окрестностях Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников. В тот же день число задержанных на протестах превысило 6,6 тыс. человек.

    Во вторник школьный протест вызвал политический взрыв во Франции.

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    9 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны Германии опровергли заявление начальника генштаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о выходе Берлина из совместного французско-немецкого проекта по созданию нового танка MGCS, пишет Reuters.

    Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.

    Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.

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    9 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Во Франции задержали троих подростков за продажу украденных данных

    Полиция Франции задержала трех подростков за продажу краденых данных

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержаны трое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Парижа.

    Трое подростков были задержаны во Франции по подозрению в управлении платформой для продажи похищенных данных. Сайт, которым, предположительно, управляли задержанные, был запущен в марте под названием Reacher, а в июне сменил имя на Stryx. На ресурсе можно было бесплатно или за деньги найти информацию о человеке на основе фрагментарных данных, таких как имя, номер телефона или автомобиля, передает ТАСС.

    На платформе хранилось около 730 млн строк данных. За время работы сайта было обработано 3,1 млн запросов.

    Расследование началось 15 мая после обращения организации e-Enfance, защищающей детей в интернете. Операция по задержанию подозреваемых и блокировке сайта прошла 6 и 7 октября с участием отдела прокуратуры и Управления по борьбе с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    В прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Франции в кибератаках.

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    11 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рейтинг Макрона обрушился до исторического минимума

    Рейтинг популярности президента Франции упал до рекордных 15%

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до исторического минимума на фоне массовых опасений граждан за свое материальное положение, показали результаты опроса соцслужбы Ipsos BVA-CESI для газеты La Tribune Dimanche.

    Рейтинг популярности президента Франции Макрона опустился до рекордных 15% за все время его пребывания у власти с 2017 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сентябре и составлял 16%, передает ТАСС.

    Снижение уровня поддержки французского лидера происходит на фоне нарастающей тревоги граждан по поводу экономической ситуации.

    По данным исследования, 70% опрошенных выразили обеспокоенность своим материальным положением. Основными поводами для беспокойства стали покупательная способность, будущее системы социальной защиты, а также растущий государственный долг и бюджетный дефицит.

    Помимо этого, социологи зафиксировали падение популярности представителей правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.

    За прошедший месяц доля граждан, готовых поддержать их кандидатуры на президентских выборах 2027 года, уменьшилась на 4 и 3 процентных пункта, составив 32% и 33% соответственно. Опрос проводился 7–8 октября среди тысячи совершеннолетних французов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, слова Макрона о третьем президентском сроке вызвали возмущение французов в сети. Bloomberg сообщило, что годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.


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    9 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Число дел против полиции Франции из-за протестов школьников выросло до 24

    Parisien: Во Франции завели 24 дела на полицейских после протестов школьников

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции генеральная инспекция национальной полиции начала 24 расследования в отношении силовиков из-за их действий во время массовых протестов школьников, сообщает Parisien.

    Надзорное ведомство проверяет законность действий правоохранителей на акциях протеста, которые идут в стране с 17 сентября, передает РИА «Новости».

    Одно из уголовных дел связано с инцидентом в коммуне Ланс департамента Па-де-Кале. В понедельник во время взрыва светошумовой гранаты 15-летний подросток лишился кисти руки, врачам пришлось ее ампутировать.

    В рамках еще одного расследования проверяются действия полицейского на столичной площади Бастилии. Предполагается, что в четверг он ударил коленом в лицо участника акции протеста. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявлял о 18 подобных расследованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массовые беспорядки внутренним делом страны.

    Во вторник правозащитники потребовали от властей Франции прекратить насилие против протестующих.

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    11 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии

    Сервисы «Яндекса» дали сбой на Дальнем Востоке, в Белоруссии и Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные технические неполадки в работе приложений для заказа такси, доставки еды и умного дома от «Яндекса» зафиксированы на Дальнем Востоке, а также на территории Белоруссии и Киргизии.

    В регионах Дальнего Востока, а также в Белоруссии и Киргизии наблюдаются серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи столкнулись с невозможностью загрузить приложения «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Умный дом» и воспользоваться колонкой «Алиса», передает ТАСС.

    В Киргизии при попытке заказа еды появляется сообщение о техническом сбое, а при вызове такси машина не приезжает на указанную точку. Аналогичные трудности возникли у жителей Белоруссии, где приложения не загружают списки заведений и выдают ошибки на главных экранах.

    На Дальнем Востоке, включая Забайкальский край, Приморье и Камчатку, программы работают с сильными перебоями или вовсе не запускаются после перезагрузки устройств.

    Ранее дата-центры «Яндекса» во Владимире, Калуге и Сасове Рязанской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов часть инфраструктуры компании была повреждена или полностью выведена из строя, что привело к остановке работы вычислительных комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания «Яндекс» сообщила о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире.

    Жители Москвы пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».

    В столице и Подмосковье также перестало нормально функционировать приложение «Яндекс Go».

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    9 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Полиция Франции нашла украденные из музея картины Ренуара

    BFMTV: Полиция Франции нашла похищенные из музея картины Пьера Огюста Ренуара

    Tекст: Мария Иванова

    Французские полицейские обнаружили две картины импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, которые были похищены при ограблении музея в коммуне Кань-сюр-Мер.

    Полотна «Мадам Колонна-Романо» и «Девушка у колодца» найдены в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В ночь на 8 сентября злоумышленники вынесли из музея четыре картины, однако две из них бросили при бегстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду по делу о краже картин Ренуара во Франции задержали шесть человек.

    Летом охранники сицилийского музея отключили сигнализацию во время кражи картин.

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    11 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового стремящегося к миру президента

    Французский политик Филиппо указал на право украинцев выбрать нового президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что народ Украины имеет право на проведение выборов и избрание нового лидера, нацеленного на мирное урегулирование конфликта.

    «Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», – написал Филиппо, передает ТАСС.

    Официально президентские полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако власти не стали проводить очередные выборы из-за действия военного положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что одних заявлений Дональда Трампа недостаточно для назначения выборов на Украине.

    В тот же день конгрессмен-республиканец Томас Масси посоветовал Владимиру Зеленскому прислушаться к американскому президенту.

    В субботу Флориан Филиппо заявил о решениях Трампа, которые окажутся фатальными для Зеленского.

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    11 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины

    МИД Белоруссии: Протесты в Европе стали следствием военной помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Акции протеста в Испании и Франции стали следствием политики европейских элит, направленной на поддержание конфликта на Украине, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Акции протеста, проходящие в Испании и Франции, являются следствием политики властей ряда европейских государств по поддержке конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь-1».

    «Протесты в Европе – это издержки той политики, которую ведут элиты ряда стран ЕС по поддержке, в том числе военного конфликта на Украине, по поддержке многих других конфликтов, по этой безудержной гонке вооружений в своих странах за счет прежде всего социальной политики в своих государствах», – заявил Рыженков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева.

    В субботу в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины.

    В понедельник Минск заявил о качественной жизни под санкциями.

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    11 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян заявил, что продолжающиеся протесты старшеклассников и студентов в стране можно сравнить с началом гражданской войны.

    «Это уже не движение лицеистов. Это начало городских беспорядков и гражданской войны. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас ситуация драматическая», – заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, передает ТАСС.

    По его мнению, правительство не осознало масштабов происходящего и недовольства лицеистов, позволив «пожару разгореться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число заведенных против полицейских в связи с протестами старшеклассников дел увеличилось до 24.

    Ущерб от действий школьников был оценен.

    Власти Франции направили 3 тыс. учителей в проблемные учебные заведения на фоне протестных акций.

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    9 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спортсмены из Белоруссии, заявленные на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, получили въездные шенгенские документы, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

    «Гимнасты, заявленные для участия в чемпионате мира, получили въездные визы», – приводит ТАСС заявление пресс-службы Белорусской ассоциации гимнастики.

    В состав команды вошли восемь спортсменов: Егор Шарамков, Данила Григорчук, Даниил Твардовский, Каролина Феданюк, Ульяна Кузьменкова, София Штыхецкая, Вера Садырбаева и Анастасия Сманцер. Они будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом World Gymnastics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды до сих пор не выдали визы российским гимнастам для участия в чемпионате мира.

    В прошлом месяце спортсмены сборной России по BMX получили американские визы.

    Летом Европейская комиссия выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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