Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти

Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

Tекст: Дарья Григоренко

Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

«Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.