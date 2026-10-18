С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти
Глава Минэнерго США заявил о сохранении всех санкций против российской нефти
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не отменил ни одного ограничения в отношении поставок российской нефти.
Министр подчеркнул, что американская администрация продолжает полностью придерживаться введенных ранее мер против энергоносителей из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
«Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», – заявил Райт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.
Венгрия захотела продлить исключение из ограничительных мер.
В июне президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть.