Трампа рассмешили слова Зеленского о сроках мирного соглашения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?» – ответил Трамп на просьбу прокомментировать слова Зеленского. При этом он засмеялся и переглянулся со своим помощником, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

Трамп подчеркнул, что не устанавливает конкретных сроков для мирного соглашения. «Я просто хочу, чтобы он был завершен. Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить», – добавил президент США.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с переговорщиками от США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о желании добиться «вечного» мира на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первая леди США Мелания Трамп сообщила о продолжении работы Вашингтона над новыми мирными договоренностями по Украине.

На прошлой неделе Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения соглашения.

В прошлый четверг Трамп заявил об их общем с председателем КНР Си Цзиньпином желании содействовать завершению украинского конфликта.