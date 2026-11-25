Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Рябков допустил контакты России и США по «раздражителям» до конца года
МИД: Контакты России и США по «раздражителям» могут пройти до конца года
Россия и США могут провести контакты по вопросам двусторонних «раздражителей» до конца года, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
По словам Рябкова, контакты Москвы и Вашингтона по поводу существующих «раздражителей» в отношениях состоятся в обязательном порядке и могут пройти до конца года, передает ТАСС.
«Будут обязательно», – заявил замглавы МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Рябков сообщил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования на Украине.
В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость согласования экспертами сроков и места встречи по двусторонним «раздражителям».