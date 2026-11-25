Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Директору сгоревшего ярославского завода петард продлили арест
Фрунзенский районный суд Ярославля продлил до 28 февраля 2027 года срок ареста директора завода по производству пиротехники ООО «Салют ЮГ» Алексея Пронина, где при пожаре погибли 15 человек.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ярославской области в Max. Пронин обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в организации незаконного изготовления взрывчатых веществ.
Следствие считает, что Пронин не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии в селе Кубринск, что привело к возгоранию 28 сентября 2026 года и гибели 15 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске возросло до 15.
В прошлом месяце по делу о крупном пожаре на этом заводе заключили под стражу начальника отдела надзорной деятельности по Переславскому району ГУ МЧС Сергея Кукушкина.
В сентябре суд отправил под арест руководителя завода Пронина.