Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Microsoft объявила режим «код красный» после масштабного сбоя
Reuters: Microsoft ввела высший уровень тревоги из-за сбоя в своих сервисах
Корпорация Microsoft объявила режим Code Red («красный код») для устранения последствий глобального сбоя, который привел к отключению сервисов компании по всему миру, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы.
Сбой, продолжавшийся 24 часа 12-13 ноября, затронул правительственные учреждения и компании от Австралии до США, нарушил работу авиакомпаний и торговых площадок, пишет Reuters. Инцидент стал самым серьезным в истории почтового сервиса Exchange Online.
«Красный код означает, что это самая приоритетная работа для нашей команды», – заявил президент подразделения M365 Core Джейсон Хендерсон.
В Microsoft отметили, что сбой был вызван дефектом масштабируемости Windows, который не был обнаружен с июля. Генеральный директор компании Сатья Наделла принес извинения за инцидент.
Для предотвращения подобных сбоев в будущем компания планирует внедрить ИИ-агентов, которые помогут инженерам быстрее анализировать данные о состоянии систем, и ставит цель устранять будущие неполадки в течение часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Microsoft сообщила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.
В Австралии ущерб от сбоя оценили в миллиарды долларов.
В Японии глобальный сбой вынудил правительственные ведомства и частные компании перейти на телефонную связь.