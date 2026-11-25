Tекст: Алексей Дегтярёв

В 2026 году лауреатами в области науки и техники стали 20 человек, а в области математики – пять человек. В мероприятии приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте правительства.

Дипломы получили научный сотрудник ИНЭИ РАН Руслан Аликин, доктор ветеринарных наук Никита Шумаков, доктор технических наук Рашид Мангушев и директор развития и инжиниринга новых технологий ООО «Сибур» Владимир Бушков.

Премии также присуждены докторам технических наук Айрату Валиеву и Дмитрию Чудакову.

Премиями в области математики имени Колмогорова награждены доктор физико-математических наук Валерий Козлов и коллектив из трех ученых. Эта премия учреждена в 2025 году и вручалась впервые. Раз в три года будут присуждаться три премии по 8 млн рублей каждая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мишустин вручил госнаграды работникам АПК.

Летом президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил государственных наград Мишустина и Мантурова.