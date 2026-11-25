Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Мишустин пообещал продолжить поддержку прорывных научных решений
Мишустин: Правительство продолжит финансировать проекты научного лидерства
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство обеспечило полное финансирование проектов научно-технологического лидерства и продолжит поддерживать инновационные решения в стране.
По его словам, кабмин смог обеспечить полное финансирование национальных проектов научно-технологического лидерства в непростых условиях, сообщается на сайте правительства России.
«Мы смогли обеспечить их полное финансирование. И, конечно, будем делать и дальше всё для поддержки прорывных, инновационных решений, в том числе представленных сегодня здесь», – заявил Мишустин.
Глава правительства добавил, что президент России внимательно относится к вопросам научно-технологического развития страны, по инициативе главы государства такие проекты продолжают активно развиваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин назвал большим событием запуск в стране синхротрона СКИФ.
В прошлом месяце глава правительства заявил о наличии достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства России.
В сентябре президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить финансирование программ развития национальных центров генетических ресурсов.